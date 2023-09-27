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Наука

Искусство медленной ходьбы: медленный темп в быстро меняющемся мире

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Искусство медленной ходьбы: медленный темп в быстро меняющемся мире

В мире, где ценятся скорость и эффективность, медленная ходьба может показаться неуместной. Тем не менее, один из родителей делится своим преобразующим опытом, когда он переходил на более медленный темп во время прогулки со своим малышом. Автор наблюдает за осторожным и любопытным подходом своего ребенка к ходьбе и тем, как это заставило его пересмотреть свои привычки к быстрому темпу ходьбы.

Прогулка в более медленном темпе может стать медитативным и волшебным опытом, позволяющим увидеть мир свежими глазами. Однако автор также подчеркивает проблемы навигации по городу, рассчитанному на скорость. Время пешеходного перехода и сигналы светофора часто рассчитываются с учетом того, что все ходят с определенной скоростью, не обращая внимания на тех, кому может потребоваться больше времени.

По словам Дэвида Левинсона, профессора транспорта, мир устроен так, чтобы торопить людей ради блага других. Наша одержимость оптимизацией времени, берущая начало в средневековой концепции общественных часов, привела к тому, что общество ценит спешку и быстрое достижение целей. В результате многие люди утратили способность в полной мере наслаждаться настоящим моментом и ценить то, что их окружает.

Автор предполагает, что есть смысл замедлиться и насладиться чудом странствий. Важно уделить время тому, чтобы ценить вещи сами по себе, а не постоянно думать о следующей задаче. Опыт прогулок с ребенком показал автору нетерпение общества, а также красоту роста и исследования в своем собственном темпе.

В заключение, хотя быстро меняющийся характер нашего мира может заставить нас спешить по жизни, есть смысл выбрать более медленный темп. Замедление позволяет нам полностью ощутить настоящий момент и оценить чудо окружающего нас мира. Возможно, пришло время сделать шаг назад, вздохнуть и насладиться путешествием, даже если это означает идти со скоростью малыша.

источники:
– Дэвид Левинсон, профессор транспорта Сиднейского университета.
– Джозеф Хенрих, антрополог

Примечание. Эта статья представляет собой краткое изложение исходной статьи под названием «Искусство медленной ходьбы: достижение темпа вашего малыша».

By Мамфо Брешиа

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