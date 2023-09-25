Успешное извлечение капсулы для возврата проб OSIRIS-REx приносит радость и облегчение

Испытательный полигон армии США в Дагуэе был полон ожидания и нервозности, когда капсула возврата образцов миссии OSIRIS-REx спускалась из космоса на дно пустыни. После почти двадцати лет планирования операция по восстановлению прошла на одной из самых отдаленных военных баз в США. Четыре вертолета НАСА и ВВС США поднялись в воздух, чтобы забрать капсулу до того, как она войдет в атмосферу Земли.

Данте Лауретта, главный следователь миссии, описал смесь эмоций, которые он испытал во время полета на спасательном вертолете. Он чувствовал тяжесть ответственности и неуверенность в том, раскрылись ли парашюты капсулы, как планировалось. В конце концов он получил известие о том, что приземление прошло успешно, и слезы облегчения и радости наполнили его глаза.

Хотя существовала неуверенность в раскрытии тормозного парашюта, основной парашют успешно раскрылся. Хотя изображения тормозного парашюта были неубедительными, они стали неактуальными из-за функционирующего основного парашюта.

Успешная посадка знаменует собой начало новой захватывающей главы в научных исследованиях. Образцы астероида Бенну будут распределены между различными научными учреждениями и космическими агентствами для анализа. Изучая состав Бенну, ученые надеются получить представление о химической истории нашей Солнечной системы и, возможно, даже понять, как зародилась жизнь на Земле.

Поскольку астероиды сформировались на ранних стадиях развития Солнечной системы, анализ образцов может дать ключ к разгадке присутствия на Земле воды и строительных блоков жизни, таких как аминокислоты. Эти образцы будут тщательно изучаться в ближайшие годы, что даст ценную информацию о нашем космическом соседстве.

Источник: НАСА и испытательный полигон армии США в Дагуэе, штат Юта.