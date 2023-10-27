Сохраняя надежду: путь семьи через невзгоды

Супруги из Китченера нашли уникальный способ сохранять позитивный настрой перед лицом трудностей, особенно после того, как их двухлетняя дочь Райя с самого рождения боролась с постоянными проблемами со здоровьем. После длительного пребывания в педиатрическом отделении интенсивной терапии (PICU) детской больницы Макмастера (MCH) Hamilton Health Sciences Райя недавно была выписана и теперь получает уход дома с помощью своей преданной семьи.

Путешествие Райи было отмечено стойкостью и решимостью. Родившись недоношенной, с весом всего 1 фунт 4 унции, она столкнулась с проблемами легких, которые привели к затруднению дыхания. Первый визит Райи в MCH состоялся в отделении интенсивной терапии новорожденных, и, к сожалению, ее второй день рождения был омрачен болезнью. Однако дух Райи оставался непоколебимым.

Во время пребывания в отделении интенсивной терапии Райя получала помощь от различных специалистов здравоохранения, в том числе медсестер, физиотерапевтов и специалистов по уходу за детьми. Все они сыграли решающую роль в выздоровлении Райи и обеспечении ее комфорта. Доктор Мелисса Дж. Паркер, штатный врач педиатрического отделения интенсивной терапии, возглавляла медицинскую команду Райи, тщательно обрабатывая ее лекарства и разрабатывая план постепенного отлучения ее от аппарата искусственной вентиляции легких.

Настойчивость была определяющей характеристикой пути Райи. Даже будучи интубированным, Райя демонстрировала свою решимость, активно участвуя в различных мероприятиях. С помощью физиотерапевта она восстановила силы и подвижность посредством игры. Прогресс Райи был очевиден: она перешла от игры с мячами и пластилином к ходьбе.

В августе Райя перенесла процедуру трахеостомии, чтобы улучшить дыхание. Это включало создание отверстия в ее шее для введения трахеостомической трубки, которая сохраняла бы ее дыхательные пути открытыми и помогала бы дышать. За это время Райя прошла интенсивную реабилитацию, а ее родители прошли обучение тому, как ухаживать за ней дома с трахеостомой. Ожидается, что трахеостомия будет необходима в течение следующих двух лет.

На протяжении всего этого непростого пути семья Райи была его опорой. Им удалось сбалансировать обязанности по уходу за Райей с семейной жизнью и двумя другими детьми. Поддержка, которую они получили от медицинских работников и их близких, была неоценимой.

История Райи — свидетельство силы надежды и стойкости. Несмотря на препятствия, с которыми она столкнулась, она продолжает двигаться вперед, руководствуясь непоколебимой поддержкой своей семьи и медицинской команды. Путешествие Райи напоминает нам, что с любовью и решимостью возможно все.

FAQ

1. Что такое трахеостома?

Трахеостомия — это хирургическая процедура, которая включает создание отверстия в передней части шеи и введение трубки в трахею (трахею). Это помогает держать дыхательные пути открытыми и облегчает дыхание.

2. Что такое педиатрическое отделение интенсивной терапии (PICU)?

Детское отделение интенсивной терапии (PICU) — это специализированное отделение больницы, которое обеспечивает интенсивную терапию и специализированное лечение тяжелобольных детей. В нем работает команда высококвалифицированных медицинских работников, имеющих опыт ухода за детьми со сложными медицинскими потребностями.

3. Как долго Райя находился в больнице?

Райя провела в больнице более четырех месяцев, включая пребывание в отделении интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) и две госпитализации в отделение интенсивной терапии новорожденных.

4. Как семья Райи выразила свою поддержку в день ее выписки?

В день, когда Райю выписали из больницы, ее семья надела одинаковые футболки с надписью «У меня 99 проблем, но трахея — нет», как беззаботный способ отметить это событие и сохранить позитивный настрой.

источники:

– Hamilton Health Sciences: www.hamiltonhealthsciences.ca