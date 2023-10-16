Воздействие на органику Цереры изучено в новом исследовании

Недавнее исследование, представленное на встрече GSA Connects 2023 Геологического общества Америки, выявило новое понимание того, как воздействия повлияли на сложные органические соединения, обнаруженные на карликовой планете Церера. Целью исследования является определение происхождения этих алифатических молекул и оценка обитаемости Цереры.

Предыдущие исследования предполагали, что органика на Церере могла быть доставлена ​​кометой или другим ударным объектом, богатым органическими веществами, в то время как другие предполагают, что молекулы образовались на самой карликовой планете. Однако, независимо от их происхождения, очевидно, что на органические вещества Цереры повлияли многочисленные воздействия, которые она испытала.

Ведущий исследователь Терик Дейли, планетолог из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, объяснил, что команда хотела изучить, как воздействия влияют на эту органику. Они обнаружили, что органика распространена более широко, чем первоначально сообщалось, и продемонстрировала устойчивость к воздействиям в условиях, подобных Церере.

Чтобы лучше понять последствия удара, исследователи провели серию экспериментов на вертикальном полигоне НАСА в Эймсе. В этих экспериментах моделировались типичные условия столкновения с Церерой, варьируя скорость и углы удара.

В дополнение к экспериментам исследователи объединили данные двух разных инструментов на космическом корабле Dawn, чтобы более детально изучить органику. Экстраполируя информацию о составе из данных спектрометра на более высокое пространственное разрешение камеры, они смогли более точно нанести на карту потенциально богатые органикой области на Церере.

Результаты их анализа показывают, что органика на Церере, вероятно, образовалась в присутствии воды. На наличие воды указывает соотношение между органикой и другими минералами, такими как карбонаты, которые, как известно, связаны с водой.

Эти результаты открывают возможность существования большого внутреннего резервуара органики на Церере, увеличивая ее астробиологический потенциал. Исследователи надеются, что будущие миссии НАСА, такие как «Люси», дадут дополнительную информацию об органике, присутствующей на Церере.

источники:

- НАСА

– Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса

– Университет Мэриленда

– Геологическое общество Америки