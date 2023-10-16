Новое исследование изучает влияние воздействия на органику на Церере

Одним из замечательных открытий, сделанных миссией НАСА Dawn, является наличие сложной органики на Церере, крупнейшем объекте в поясе астероидов. Обнаружение алифатических молекул, состоящих из углеродных и водородных цепочек, а также наличие водяного льда на Церере позволяют предположить, что на этой карликовой планете когда-то могли быть необходимые ингредиенты для жизни.

Вопрос о том, как эти алифатические органические вещества возникли на Церере, был предметом интенсивных исследований с момента их открытия в 2017 году. Некоторые исследования предполагают, что они были доставлены на Цереру кометой или ударным объектом, богатым органическими веществами, в то время как другие предполагают, что они образовались на поверхности Земли. карликовая планета за счет изменения ее материалов соленой водой. Независимо от происхождения, органические вещества на Церере подверглись многочисленным воздействиям, повредившим ее поверхность.

Новое исследование, которое будет представлено на встрече GSA Connects 2023 Геологического общества Америки, направлено на расширение нашего понимания того, как воздействия повлияли на алифатические молекулы на Церере. Последствия этих результатов имеют решающее значение для определения происхождения этой органики и оценки обитаемости карликовой планеты.

Ведущий ученый Терик Дейли, планетолог из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, объясняет, что исследование было мотивировано первоначальным обнаружением органики возле большого ударного кратера на Церере. Исследование показывает, что органические вещества могут быть более распространены, чем считалось ранее, и что они, по-видимому, способны противостоять воздействиям в условиях, подобных Церере.

Понимание последствий воздействия на органику Цереры необходимо для разгадки тайн этой карликовой планеты и того, как на ней могла поддерживаться жизнь. Продолжая исследовать устойчивость этих органических веществ и их распространение на Церере, ученые надеются получить более глубокое понимание происхождения и обитаемости этого интригующего небесного тела.

источники:

– НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса

– Геологическое общество Америки