Синтетические растительные белки демонстрируют многообещающий потенциал для лечения болезни Хантингтона

Исследователи из Кёльнского университета открыли новый подход к лечению болезни Хантингтона, нейродегенеративного заболевания. Команда использовала синтетический фермент, полученный из растений, известный как стромальная процессинговая пептидаза (SPP), и обнаружила, что он уменьшает слипание белков полиглутаминовых повторов (polyQ), связанных с патологическими изменениями при болезни Хантингтона.

Болезнь Хантингтона — одно из нескольких полиглутаминовых нейродегенеративных заболеваний, вызванных повторением аминокислот глютамина в специфических белках. Чрезмерное накопление этих повторов PolyQ приводит к образованию вредных белковых отложений, что приводит к клеточной дисфункции и смерти. Несмотря на интенсивные исследования, в настоящее время не существует лекарств от этих заболеваний.

Чтобы изучить потенциальные методы лечения, исследователи ввели в растения токсичный мутантный белок хантингтин, который вызывает гибель клеток в нейронах человека. Удивительно, но они обнаружили, что растения оставались здоровыми и активно удаляли комки белка хантингтина, в отличие от животных и человеческих моделей заболевания.

Исследователи определили хлоропласты, растительные органеллы, ответственные за фотосинтез, как решающий фактор в предотвращении накопления токсичного белка в растениях. Они обнаружили, что белок SPP хлоропластов играет ключевую роль в этом процессе. Производя растительный SPP на моделях клеток человека и нематодных червей с болезнью Хантингтона, исследователи смогли уменьшить комки белка и облегчить симптомы заболевания.

Эти результаты дают надежду на развитие SPP в качестве потенциального метода лечения болезни Хантингтона. Исследователи подчеркнули необходимость дальнейших исследований, чтобы понять молекулярные механизмы, с помощью которых SPP предотвращает агрегацию белков, и изучить потенциальные нецелевые эффекты.

Кроме того, исследование открывает возможности для открытия других растительных белков, которые могут предотвратить агрегацию белков, связанных с болезнями. Исследователи выразили уверенность в том, что исследования растений являются ключом к поиску новых лекарств для лечения заболеваний человека и что изучение растений как модели исследования старения может привести к значительному прогрессу в этой области.

Команда получила финансирование для реализации своей идеи и планирует создать стартап по производству терапевтических белков растительного происхождения для тестирования в качестве потенциальных методов лечения нейродегенеративных заболеваний у людей.

источники:

– Природное старение – «Экспрессия in planta человеческого полиQ-расширенного фрагмента хантингтина выявляет механизмы предотвращения агрегации белков, связанных с заболеванием»

– Новости Кёльнского университета – «Синтетические растительные белки как потенциальная терапия болезни Хантингтона»