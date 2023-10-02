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Синтетические растительные белки демонстрируют многообещающий потенциал для лечения болезни Хантингтона

ByМамфо Брешиа

Октябрь 2, 2023
Синтетические растительные белки демонстрируют многообещающий потенциал для лечения болезни Хантингтона

Исследователи из Кёльнского университета открыли новый подход к лечению болезни Хантингтона, нейродегенеративного заболевания. Команда использовала синтетический фермент, полученный из растений, известный как стромальная процессинговая пептидаза (SPP), и обнаружила, что он уменьшает слипание белков полиглутаминовых повторов (polyQ), связанных с патологическими изменениями при болезни Хантингтона.

Болезнь Хантингтона — одно из нескольких полиглутаминовых нейродегенеративных заболеваний, вызванных повторением аминокислот глютамина в специфических белках. Чрезмерное накопление этих повторов PolyQ приводит к образованию вредных белковых отложений, что приводит к клеточной дисфункции и смерти. Несмотря на интенсивные исследования, в настоящее время не существует лекарств от этих заболеваний.

Чтобы изучить потенциальные методы лечения, исследователи ввели в растения токсичный мутантный белок хантингтин, который вызывает гибель клеток в нейронах человека. Удивительно, но они обнаружили, что растения оставались здоровыми и активно удаляли комки белка хантингтина, в отличие от животных и человеческих моделей заболевания.

Исследователи определили хлоропласты, растительные органеллы, ответственные за фотосинтез, как решающий фактор в предотвращении накопления токсичного белка в растениях. Они обнаружили, что белок SPP хлоропластов играет ключевую роль в этом процессе. Производя растительный SPP на моделях клеток человека и нематодных червей с болезнью Хантингтона, исследователи смогли уменьшить комки белка и облегчить симптомы заболевания.

Эти результаты дают надежду на развитие SPP в качестве потенциального метода лечения болезни Хантингтона. Исследователи подчеркнули необходимость дальнейших исследований, чтобы понять молекулярные механизмы, с помощью которых SPP предотвращает агрегацию белков, и изучить потенциальные нецелевые эффекты.

Кроме того, исследование открывает возможности для открытия других растительных белков, которые могут предотвратить агрегацию белков, связанных с болезнями. Исследователи выразили уверенность в том, что исследования растений являются ключом к поиску новых лекарств для лечения заболеваний человека и что изучение растений как модели исследования старения может привести к значительному прогрессу в этой области.

Команда получила финансирование для реализации своей идеи и планирует создать стартап по производству терапевтических белков растительного происхождения для тестирования в качестве потенциальных методов лечения нейродегенеративных заболеваний у людей.

источники:
– Природное старение – «Экспрессия in planta человеческого полиQ-расширенного фрагмента хантингтина выявляет механизмы предотвращения агрегации белков, связанных с заболеванием»
– Новости Кёльнского университета – «Синтетические растительные белки как потенциальная терапия болезни Хантингтона»

By Мамфо Брешиа

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