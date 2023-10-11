Астрономы предлагают альтернативную теорию девятой планеты

Астрономы уже давно озадачены эксцентричным поведением небесных тел в нашей Солнечной системе. Многие предполагают, что за эти аномалии может быть ответственна девятая планета, скрывающаяся на окраине нашего планетарного соседства. Однако недавнее исследование, опубликованное в «Астрофизическом журнале», предлагает альтернативное объяснение, основанное на альтернативной гипотезе, известной как «Модифицированная ньютоновская динамика» (МОНД).

МОНД предлагает внести изменения в наше понимание закона всемирного тяготения Ньютона, чтобы объяснить аномальные свойства, наблюдаемые в галактиках и других небесных объектах. Оно бросает вызов традиционным взглядам на природу темной материи и в последние годы завоевало популярность среди ученых.

В своем исследовании физики-теоретики Кэтрин Браун и Харш Матур утверждают, что MOND может предложить объяснение своеобразному поведению небесных объектов во внешних регионах нашей Солнечной системы. Их исследование показало, что предсказания MOND согласуются с наблюдаемыми явлениями.

Сопоставляя орбиты объектов, составляющих существующий набор данных девятой планеты, с гравитационным полем галактики, Браун и Матур обнаружили поразительное совпадение. Это говорит о том, что на наблюдаемое скопление и эксцентрическое поведение может влиять гравитационное поле Млечного Пути, а не присутствие невидимой девятой планеты.

Исследователи признают необходимость дальнейшего исследования и возможность систематических ошибок наблюдений. Тем не менее, их результаты поднимают вопросы о нашем нынешнем понимании гравитации и подтверждают альтернативную теорию MOND.

Это исследование вносит вклад в продолжающуюся научную дискуссию о существовании и природе девятой планеты, подчеркивая необходимость рассмотреть альтернативные объяснения и бросить вызов существующим теориям в области астрофизики.

источники:

- Астрофизический журнал

– Мика Хэнкс (главный редактор и соучредитель The Debrief)