В туманности Ориона обнаружены планеты-изгои: самый крупный образец из когда-либо обнаруженных

Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) недавно обнаружили большую выборку планет-изгоев в туманности Ориона и скоплении Трапеции. Эти новые данные показывают колоссальные 540 объектов планетарной массы, что делает их крупнейшей выборкой планет-изгоев, когда-либо обнаруженных.

В прошлом году астрономы обнаружили 70 свободно плавающих миров по всему Млечному Пути, но последнее открытие намного превосходит это число. Наблюдения провели астрономы Сэмюэл Пирсон и Марк МакКогрин из Европейского космического агентства. Хотя результаты еще не прошли рецензирование, в журнал Nature был отправлен препринт.

Исследование JWST в ближнем инфракрасном диапазоне позволило исследователям обнаружить и охарактеризовать этих кандидатов планетарной массы. Эти объекты слишком малы, чтобы быть звездами, и имеют массу ниже традиционного порога для сжигающего дейтерий коричневого карлика, что помещает их в диапазон от 0.6 массы Юпитера до чуть большей массы Сатурна.

В этой группе планет-изгоев астрономы обнаружили 42 пары планет, которые гравитационно связаны друг с другом — явление, которое никогда раньше не наблюдалось. Существование этих пар, получивших название «Двойные объекты массы Юпитера» (JuMBO), бросает вызов современным теориям формирования звезд и планет.

Механизмы, по которым планеты выходят из строя, до сих пор до конца не изучены. Несколько теорий включают гравитационное взаимодействие с проходящими звездами, выбросы сверхновых или свободное плавание после смерти родительской звезды. Что касается JuMBO, исследователи предполагают, что причиной может быть рассеяние в планетарном диске или динамические взаимодействия между звездами.

Планеты-изгои обычно трудно наблюдать в видимом свете, поэтому инфракрасное зрение JWST является ценным инструментом для их обнаружения. Туманность Ориона, расположенная на расстоянии 1,350 световых лет от нас и видимая как туманное пятно в созвездии Ориона, была предметом изучения на протяжении десятилетий.

Открытие такой большой выборки планет-изгоев дает ценную информацию о формировании и эволюции планет, а также о различных механизмах, которые могут привести к тому, что планеты станут ненормальными. Для полного понимания этих процессов и формирования множества планетных систем потребуются дальнейшие симуляции и моделирование.

Источники: Препринт, опубликованный на arXiv, Nature (отправлен), ЕКА (Европейское космическое агентство).