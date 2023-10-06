Новые данные подтверждают ранние поселения людей в Америке

Недавнее исследование бросает вызов прежним представлениям о времени заселения Америки. Ранее археологи считали, что люди достигли внутренних районов Северной Америки около 14,000 23,000 лет назад, но новые исследования показывают, что люди жили в Америке примерно XNUMX XNUMX лет назад.

Преобладающая теория заключалась в том, что люди прибыли в Северную Америку, когда во время последнего ледникового периода между двумя большими ледниковыми щитами образовался свободный ото льда коридор. Этот коридор позволил людям путешествовать от Аляски до сердца Северной Америки. Однако эта вера постепенно разрушается, а недавние данные отодвинули дату присутствия человека на Америке.

В сентябре 2021 года исследование, опубликованное в журнале Science, обнаружило в Нью-Мексико ископаемые следы, датированные примерно 23,000 7,000 лет назад. Эти следы, оставленные группой людей возле древнего озера, добавили XNUMX лет к времени проживания людей в Америке.

Новое исследование столкнулось с критикой в ​​отношении точности радиоуглеродного датирования окаменелой пыльцы, обнаруженной в слоях отложений рядом со следами. Некоторые исследователи утверждали, что даты были искажены из-за эффекта «жесткой воды», который возникает, когда углерод-14 в грунтовых водах уже подвергся радиоактивному распаду.

Чтобы решить эти проблемы, исследовательская группа использовала метод, называемый проточной цитометрией, для подсчета и выделения ископаемой пыльцы для радиоуглеродного датирования. Этот метод позволил им получить достаточное количество пыльцевых зерен, в частности, с сосен, не подверженных эффекту «жесткой воды».

Радиоуглеродное датирование пыльцевых зерен подтвердило первоначальную хронологию следов и показало, что на этом месте отсутствует эффект «жесткой воды». Кроме того, в качестве независимой проверки использовался другой метод датирования, называемый оптически стимулированной люминесценцией (OSL), что еще больше поддержало раннее заселение людьми Америки.

Эти новые данные бросают вызов предыдущим представлениям о том, когда люди впервые поселились в Америке, предполагая, что они присутствовали там в разгар последнего ледникового периода. Дальнейшие исследования и открытия будут продолжать формировать наше понимание моделей доисторической миграции людей.

источники:

– Ископаемые следы доказывают, что люди заселили Америку на тысячи лет раньше, чем мы думали (ScienceX, сентябрь 2021 г.)