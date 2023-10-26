Раскапывая историю: новые открытия о скрещивании человека и неандертальца

Новаторское исследование показало, что люди и неандертальцы начали скрещиваться гораздо раньше, чем считалось ранее, примерно 250,000 75,000 лет назад. Это открытие бросает вызов давнему мнению о том, что скрещивание произошло всего XNUMX XNUMX лет назад. С помощью анализа ДНК исследователи получили ценную информацию об истории этих древних взаимодействий.

Откровения исследований ДНК

Предыдущие исследования показали, что около шести процентов генов неандертальцев можно проследить до человека. Кроме того, ученые обнаружили, что определенные группы людей в Африке к югу от Сахары обладают следами ДНК неандертальцев. Это говорит о том, что ранние люди смешались с неандертальцами и впоследствии вернулись в Африку, оставив генетический отпечаток.

Майкл Даннеманн, доцент, специализирующийся на эволюционной и популяционной геномике, отмечает, что это новое исследование обеспечивает большую точность аннотирования ДНК неандертальцев в геномах современного человека. Кроме того, это помогает понять, как смешение генов повлияло на физические черты как неандертальцев, так и ранних людей. Более того, это расширяет наши знания об их моделях миграции и взаимодействии в прошлом.

Присутствие ДНК неандертальцев в Африке к югу от Сахары

Исследование, недавно опубликованное в журнале Cell, выявило наличие ДНК неандертальцев у лиц африканского происхождения к югу от Сахары. Хотя происхождение этой ДНК до сих пор остается загадочным, исследование в первую очередь было сосредоточено на популяциях, имеющих наследственные связи с Нигером и Конго.

Чтобы пролить свет на присутствие ДНК неандертальцев в современных человеческих популяциях, исследователи сравнили генетический материал древнего неандертальца, известного как «алтайский неандерталец», с генами 180 человек из двенадцати различных популяций Африки к югу от Сахары.

С помощью статистического анализа ученые выявили общие генетические варианты между людьми и неандертальцами и исследовали, как эти версии генов наследуются. Исследование показало, что все изученные геномы стран Африки к югу от Сахары содержат ДНК неандертальцев, при этом в некоторых популяциях обнаруживается до 1.5 процента генетического материала неандертальцев. Это ценное понимание скрещивания показывает, что эти геномы были унаследованы от людей, которые смешались с неандертальцами и вернулись в Африку.

Недавние исследования, указывающие на присутствие ДНК неандертальца

Самое интересное, что исследователи обнаружили, что большая часть ДНК неандертальцев в геномах человека сосредоточена в областях, которые не кодируют синтез белка. И наоборот, в тех же самых областях человеческой ДНК отсутствовали гены неандертальцев. Это говорит о том, что неандертальцы не отдавали предпочтение человеческим генам в ходе своего эволюционного процесса. Вместо этого оба вида развивались по-разному, адаптируя свои геномы для разных целей.

Фернандо Вилланеа, популяционный генетик из Университета Колорадо в Боулдере, подчеркивает важность этого открытия. Он предполагает, что это означает, что ни один набор генов не превосходит и не уступает другому; они просто эволюционировали, чтобы выполнять разные функции в геноме каждого вида.

Больше информации об эволюции человека

Эти замечательные открытия дают ученым возможность глубже понять тонкости эволюции человека. Сара Тишкофф, старший автор исследования и профессор генетики и биологии Пенсильванского университета, предлагает более глубоко изучить генетический состав населения, жившего 250,000 XNUMX лет назад, и сравнить его с генами современного человека. Этот сравнительный анализ может раскрыть ценную информацию об истории и адаптации нашего вида.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Когда люди и неандертальцы впервые скрестились?

Ответ: Новое исследование предполагает, что скрещивание произошло примерно 250,000 75,000 лет назад, что бросает вызов прежним представлениям о том, что оно произошло XNUMX XNUMX лет назад.

Вопрос: Где находится ДНК неандертальцев у современных людей?

Ответ: ДНК неандертальцев можно найти в генетическом составе людей, живущих в Африке к югу от Сахары, особенно в популяциях, имеющих наследственные связи с Нигером и Конго.

Вопрос: Что показывает наличие ДНК неандертальцев у современных людей?

Ответ: Это предполагает, что ранние люди смешались с неандертальцами, а затем вернулись в Африку, оставив генетический отпечаток.

Вопрос: Какие идеи можно получить, изучая ДНК неандертальцев в геномах современного человека?

Ответ: Анализируя влияние смешения генов неандертальцев и ранних людей, ученые смогут лучше понять физические особенности обеих групп, а также их миграцию и взаимодействие в прошлом.