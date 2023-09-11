Новая геномная модель указывает на значительное узкое место в популяции предков человека

Недавнее геномное исследование выявило серьезное узкое место в популяциях предков человека, существовавших между 800,000 900,000 и XNUMX XNUMX лет назад. Это соответствует периоду времени, когда, как полагают, жил последний общий предок денисовцев, неандертальцев и современных Homo sapiens. Однако для подтверждения этого вывода необходимы дополнительные археологические доказательства.

В исследовании, проведенном Ванцзе Ху и его коллегами, использовалась модель слияния для изучения различий между линиями генов и оценки размеров прошлых популяций. Они проанализировали геномные последовательности 3,154 человек из 10 африканских и 40 неафриканских популяций. Результаты показали явное узкое место во всех африканских популяциях с ошеломляющим сокращением численности предков на 98.7% в начале узкого места.

Уменьшение численности населения в этот период совпало с климатическими изменениями, включая продолжительное оледенение, понижение температуры поверхности моря и, вероятно, продолжительные засухи в Африке и Евразии. Эти факторы окружающей среды, возможно, способствовали возникновению серьезных проблем, с которыми столкнулись наши предки.

Хотя узкое место было непосредственно выявлено у всех африканских популяций, оно лишь в слабой степени выявлено у неафриканского населения. Это говорит о том, что за пределами Африки последствия узкого места могли быть ограниченными или кратковременными.

Предполагаемое узкое место совпадает с периодом времени, когда, как полагают, жил последний общий предок денисовцев, неандертальцев и современных Homo sapiens. Однако эксперты Ник Эштон и Крис Стрингер предупреждают о необходимости реальных археологических и ископаемых свидетельств, подтверждающих теорию «узких мест».

Эта новая геномная модель дает ценную информацию о древней истории наших предков человека и их выживании в условиях серьезного дефицита численности населения. Дальнейшие исследования и археологические открытия будут иметь решающее значение для подтверждения и расширения этих результатов.

источник:

– «Геномный вывод о серьезном узком месте человека во время перехода от раннего к среднему плейстоцену» Ванцзе Ху, Цзыцянь Хао, Пэнъюань Ду, Фабио Ди Винченцо, Джорджио Манзи, Цзялун Цуй, Юнь-Синь Фу, И-Сюань Пань и Хайпэн Ли

– «Наши предки чуть не вымерли? Генетический анализ предполагает, что 900,000 XNUMX лет назад произошло резкое сокращение численности древнего человечества», Ник Эштон и Крис Стрингер.