Новые достижения в области судебно-медицинской реконструкции лица

Генеральный прокурор Дэйв Йост в округе Старк, штат Огайо, объявил о новом достижении в области судебно-медицинской реконструкции лица. Эта технология призвана предоставить правоохранительным органам и общественности альтернативные изображения неопознанных лиц, чтобы генерировать больше версий и раскрывать нераскрытые дела.

Традиционно художники-криминалисты, такие как Сэм Молнар из Бюро уголовных расследований (BCI) Огайо, лепили головы и лица неопознанных людей, используя глину поверх 3D-печатных копий их черепов. Однако этот процесс был трудоемким, так как требовалось доставить череп в медицинский центр для компьютерной томографии, а затем 3D-печати файла.

Теперь партнерство между BCI и Университетом штата Огайо привело к разработке компьютерной программы исследователем графики Джереми Паттерсоном и 3D-аниматором Дином Хенсли. Эта программа использует фотограмметрию для создания масштабированной 3D-рендеринга объектов, включая человеческие черепа. Вместо того, чтобы полагаться на дорогостоящее специализированное оборудование, эта программа требует всего лишь серии фотографий iPhone, сделанных под разными углами.

Благодаря этой технологии Молнар теперь может делать снимки черепа на свой мобильный телефон и отправлять их Паттерсону и Хенсли. Они быстро создают 3D-модель, используя гораздо меньше данных, чем традиционная компьютерная томография, что ускоряет процесс печати.

Эти достижения уже оказали значительное влияние на раскрытие нераскрытых дел. Сократив время, необходимое для получения 3D-печатной копии черепа, расследование может продвинуться быстрее. В сотрудничестве с анимационными технологиями судебно-медицинская реконструкция лица стала мощным инструментом для правоохранительных органов, предоставляющим им новый способ идентифицировать и передать лица неопознанным людям.

источники:

– Аддитивные технологии в реконструкции лица - Бюро уголовных расследований Огайо

– Достижения в области судебно-медицинской реконструкции лица – Университет штата Огайо