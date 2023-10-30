Новые сведения о развитии клеток кишечника и потенциальных последствиях для болезней

Исследователи из группы органоидов Института Хубрехта в сотрудничестве с учеными из Центра принцессы Максимы и Маастрихтского университета сделали важное открытие, касающееся развития определенных типов клеток кишечника. Используя органоиды кишечника и проводя систематический скрининг CRISPR 1,800 факторов транскрипции человека, команда определила ZNF800 как ключевой регулятор дифференцировки энтероэндокринных клеток (EEC) в кишечнике человека.

Органоиды кишечника — это миниатюрные органы, выращенные в лаборатории, которые имитируют структуру и функции настоящего кишечника. Эти органоиды были использованы для изучения того, как стволовые клетки дифференцируются в EEC, которые отвечают за выработку гормонов, регулирующих различные пищеварительные процессы.

Исследователи обнаружили, что факторы транскрипции, представляющие собой белки, регулирующие экспрессию генов, действуют как «светофоры», направляющие дифференцировку стволовых клеток в определенные типы клеток. Используя технологию CRISPR для воздействия на отдельные факторы транскрипции, команда обнаружила сложную сигнальную систему, которая направляет клетки к их заранее определенной судьбе. ZNF800 был идентифицирован как главный репрессор, который ингибирует дифференцировку EEC, что приводит к увеличению количества EEC при подавлении его активности.

Эти результаты имеют важное значение для нашего понимания желудочно-кишечных заболеваний и эндокринных расстройств, а также потенциальное значение для развития поджелудочной железы и исследований диабета. Было показано, что ZNF800 контролирует экспрессию других факторов транскрипции, участвующих в дифференцировке EEC, что позволяет предположить, что он также может играть роль в регуляции инсулин-продуцирующих клеток в поджелудочной железе.

Это исследование проливает свет на молекулярные механизмы, которые определяют судьбу клеток в кишечнике, и может проложить путь к разработке новых методов лечения подобных заболеваний. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять роль ZNF800 и его потенциальное терапевтическое применение.

FAQ

Что такое факторы транскрипции?

Факторы транскрипции — это белки, которые регулируют экспрессию генов путем связывания со специфическими последовательностями ДНК и контроля активации или репрессии генов. Они играют решающую роль в определении судьбы клеток и дифференцировке стволовых клеток в определенные типы клеток.

Что такое энтероэндокринные клетки (ЭЭК)?

Энтероэндокринные клетки — это тип клеток кишечника, которые производят различные гормоны. Эти гормоны регулируют пищеварительные процессы, такие как усвоение питательных веществ, аппетит и метаболизм глюкозы.

Что такое органоиды кишечника?

Органоиды кишечника — это миниатюрные органы, выращенные в лаборатории, которые имитируют структуру и функции настоящего кишечника. Их используют в качестве моделей для изучения развития и функционирования кишечника и различных типов его клеток.

Что такое технология CRISPR?

Технология CRISPR — это инструмент редактирования генов, который позволяет ученым модифицировать определенные гены в ДНК организма. Он произвел революцию в генетических исследованиях, сделав возможным точные и целенаправленные модификации генома.