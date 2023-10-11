Redwire успешно 3D-биопринты мениска коленного сустава человека в космосе

Производитель космических систем Redwire добился важной вехи, успешно напечатав 3D-биопечать мениска человеческого колена в модернизированном 3D-биофабрикационном комплексе (BFF) на Международной космической станции (МКС). Мениск, напечатанный на 3D-принтере, был возвращен на Землю для дальнейшего анализа после успешных операций печати в июле. Ожидается, что это прорывное достижение проложит путь к более эффективному лечению травм мениска в космосе, которые распространены среди военнослужащих США.

Возможность успешно печатать сложные ткани, такие как мениск, в условиях микрогравитации представляет собой значительный шаг вперед в разработке надежного процесса биопечати в больших масштабах. BFF от Redwire в сочетании с процессором передовых космических экспериментов (ADSEP) позволяет точно наносить биочернила, состоящие из взрослых плюрипотентных стволовых клеток. Эти ультратонкие слои биочернил, которые тоньше человеческого волоса, могут быть созданы для формирования жизнеспособных структур. Обновленный BFF также оснащен системой культивирования клеток, разработанной Redwire для постепенного укрепления тканей и предотвращения коллапса.

Возможности Redwire в области 3D-печати на орбите были значительно расширены благодаря обновленному BFF. Новый принтер обеспечивает улучшенный контроль температуры при работе с термочувствительными биочернилами, что еще больше оптимизирует производственный процесс. Эта технология имеет большие перспективы для решения проблемы нехватки донорских органов для пациентов, перенесших трансплантацию, в будущем.

МКС все чаще становится центром исследований в области аддитивного производства, где различные академические исследователи и коммерческие предприятия используют условия микрогравитации для тестирования новых технологий 3D-печати. В рамках отдельного проекта пять бельгийских компаний и исследовательских центров сотрудничают, чтобы в 3 году отправить на МКС напечатанное на 2025D-принтере «сердце на чипе». Это искусственное сердце и система кровообращения позволит ученым изучать процесс старения сердца. , что происходит в 20 раз быстрее в условиях невесомости.

источники:

– Источник 1: [вставить источник]

– Источник 2: [вставить источник]