Новое исследование предполагает, что люди жили в Америке гораздо раньше, чем считалось ранее

Недавнее исследование показало, что люди, возможно, заселили Америку гораздо раньше, чем считалось ранее. Окаменелые следы человека, обнаруженные в Нью-Мексико, датируются периодом от 21,000 23,000 до 15,000 XNUMX лет назад, что бросает вызов общепринятой теории о том, что люди прибыли в Северную и Южную Америку около XNUMX XNUMX лет назад.

Следы были найдены на краю древнего дна озера в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико в 2021 году. Сначала ученые усомнились в точности методов датирования, использованных при первом обнаружении следов. Однако дальнейший анализ подтвердил, что следам действительно было от 21,000 23,000 до XNUMX XNUMX лет, что делает их самыми старыми человеческими следами, найденными в Америке.

В первом исследовании ученые использовали радиоуглеродный анализ, чтобы определить возраст семян водных растений, прилипших к следам. Хотя некоторые ученые скептически относились к этому методу датирования, в новом исследовании для радиоуглеродного датирования использовались другие материалы. Исследователи исследовали пыльцу древних хвойных деревьев и зерна кварца, найденные на месте следов. Они проанализировали около 75,000 XNUMX зерен чистой пыльцы и отметили повреждения кристаллических решеток древних зерен кварца, чтобы оценить их возраст.

Результаты нового исследования предоставили две линии доказательств, подтверждающих первоначальный диапазон дат от 21,000 23,000 до 15,000 XNUMX лет. Это бросает вызов представлению о том, что люди прибыли в Америку незадолго до того, как Берингов сухопутный мост был затоплен из-за повышения уровня моря около XNUMX XNUMX лет назад.

Древние следы дают археологам ценную информацию о прошлой деятельности человека, предоставляя снимки того, как люди и животные перемещались в определенных местах. Хотя другие археологические памятники в Америке были датированы аналогичным периодом времени, они не были окончательно связаны с присутствием человека. Обнаружение этих человеческих следов в национальном парке Уайт-Сэндс представляет собой неоспоримое свидетельство человеческой деятельности в этом регионе.

Источники: [источник 1], [источник 2]

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