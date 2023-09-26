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Следующий шаг в картировании человеческого мозга: сбор данных коннектома на уровне синапсов

ByГабриэль Бота

сентябрь 26, 2023
Следующий шаг в картировании человеческого мозга: сбор данных коннектома на уровне синапсов

Человеческий мозг с его сложной сетью нейронов и синапсов долгое время оставался загадкой для ученых. Однако гарвардский нейробиолог Джефф Лихтман и его коллеги делают новаторский шаг к пониманию этой сложности, создавая карту мозга, известную как коннектом.

Лихтман вместе с партнерами из Принстонского университета, Массачусетского технологического института, Кембриджского университета и Университета Джонса Хопкинса получил финансирование в размере 30 миллионов долларов от Национальных институтов здравоохранения на реконструкцию нейронных связей внутри мозга мыши. С помощью визуализации небольшой области мозга, ответственной за консолидацию памяти и другие сложные задачи, команда стремится продемонстрировать возможность картирования всего мозга мыши на уровне синапсов.

Подобно тому, как проект «Геном человека» предоставил полный каталог человеческих генов и последовательностей их ДНК, коннектом Лихтмана предоставит исчерпывающую диаграмму каждой нейронной связи в мозге. Это может иметь глубокие последствия для понимания и лечения заболеваний головного мозга, таких как аутизм и шизофрения. В настоящее время считается, что эти расстройства вызваны тонкими сбоями в работе мозга, которые не могут быть обнаружены с помощью современного сканирования мозга.

Развитие коннектомики, области, впервые начатой ​​Лихтманом, может революционизировать наше понимание мозга. Предоставляя подробную карту нейронных связей, исследователи могут получить представление об основных причинах заболеваний головного мозга и разработать новые подходы к диагностике и лечению.

Инициатива BRAIN, исследовательская инициатива, запущенная Национальными институтами здравоохранения, недавно выделила финансирование для поддержки развития исследований в области коннектомики. Команда Лихтмана является частью сети BRAIN Initiative Connectivity Across Scales, целью которой является развитие технических возможностей и исследовательского потенциала, необходимых для создания электрических схем всего мозга.

В заключение отметим, что сбор данных коннектома на уровне синапсов является важным следующим шагом в понимании сложности человеческого мозга. Обладая потенциалом революционного изменения нашего понимания заболеваний головного мозга, это исследование может проложить путь к новым подходам в диагностике и лечении. Источник: Разум мыши (Клетка); Джефф В. Лихтман и Вирен Джайн

By Габриэль Бота

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