Волнение в воде: горбатые киты наслаждаются массажем из морских водорослей

Группа туристов, совершавших тур у побережья Перта, Австралия, пережила необычайный опыт, когда они встретила двух очень возбужденных горбатых китов. Туристическое агентство Whale Watch Western Australia описало поведение китов, когда они извивались, катились, и трубило о своем волнении. Источник их энтузиазма? Водоросли.

Согласно сообщению в блоге агентства, горбатые киты всех возрастов наслаждаются уходом за лицом из морских водорослей. Чувствительная кожа и бугорки на их роструме делают их восприимчивыми к ощущению массажа морскими водорослями. Эту встречу назвали «китовым спа-салоном», подчеркивая удовольствие, которое эти существа получают от общения.

В ходе экскурсии туристы также имели возможность наблюдать за несколькими самками-горбачами с детенышами, группой из четырех горбатых самцов и стаей афалин. Организация Whale Watch Western Australia выразила благодарность за возможность присоединиться к этим великолепным существам в их общении и играх.

Горбатые киты ежегодно мигрируют в Западной Австралии: начиная с сентября более 45,000 XNUMX особей перемещаются из холодных мест нагула Антарктиды в более теплые воды возле Кимберли. Встреча с возбужденными горбатыми и другими морскими животными сделала этот опыт незабываемым для туристов.

В этой статье рассказывается о радости, которую испытывают горбатые киты, когда делают массаж с морскими водорослями. Чувствительность их кожи и бугорков на роструме делает это взаимодействие для них особенно приятным. Поистине замечательно наблюдать, как эти умные и величественные существа в их естественной среде обитания ведут социальное и игривое поведение.

источники:

- Сообщение в блоге Whale Watch Western Australia

– Whale Watch Western Australia, турагентство