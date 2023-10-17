Астероид 12P/Понс-Брукс может быть виден невооруженным глазом в 2024 году

Комета 12P/Понс-Брукса, известная своей криовулканической активностью, должна пройти ближе всего к Земле 21 апреля 2024 года. Имея диаметр примерно 18.6 миль (30 км), она потенциально может стать видимой невооруженным глазом во время эта близкая встреча.

Криовулканизм, также известный как холодный вулканизм, представляет собой геологический процесс, при котором ледяные материалы, такие как вода, аммиак или метан, извергаются из недр небесного тела вместо расплавленной породы. Эти криовулканы часто встречаются в ледяных телах, таких как кометы и некоторые спутники внешней Солнечной системы.

Комета 12P/Понс-Брукса была впервые открыта астрономом Жаном Луи Понсом в 1812 году, а затем независимо переоткрыта Уильямом Робертом Бруксом в 1883 году. Она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца со средним периодом около 70.5 лет.

Во время самого близкого сближения с Землей в 2024 году существует вероятность того, что 12P/Понс-Брукс можно будет увидеть невооруженным глазом. Это означает, что без помощи телескопов или биноклей звездочеты смогут увидеть комету в ночном небе. Однако видимость комет иногда может быть непредсказуемой, поскольку зависит от таких факторов, как яркость кометы и близость к Земле.

Кометы состоят из смеси летучих материалов, таких как водяной лед, пыль, углекислый газ и метан. Когда комета приближается к Солнцу, тепло заставляет эти летучие материалы испаряться и создавать светящуюся кому или атмосферу вокруг ядра. Эта светящаяся кома и хвост кометы делают кометы видимыми с Земли.

Любителям астрономии важно быть в курсе последней информации и прогнозов относительно видимости кометы 12P/Понс-Брукса в 2024 году. При подходящих погодных условиях и ясном ночном небе есть шанс увидеть эту криовулканическую комету обнаженными. глаз.

Источники: Криовулканическая комета 12P/Понс-Брукса; Криовулканизм; Комета