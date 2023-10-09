Самая известная солнечная буря обнаружена в годичных кольцах древних деревьев во французских Альпах

Годовые кольца роста внутри древних останков сосны обыкновенной в Южных Французских Альпах стали свидетельством самой крупной из известных солнечных бурь. Этот шторм, произошедший 14,300 XNUMX лет назад, имел бы разрушительные последствия для наших современных технологий, если бы он произошел сегодня. Солнечная буря привела к тому, что Солнце отправило в космос большой всплеск энергетических частиц. Доказательства этого события были обнаружены в годичных кольцах останков деревьев, найденных вдоль реки Друзе недалеко от города Гап.

В это время Земля находилась во власти последнего ледникового периода, и люди-охотники-собиратели боролись за выживание в суровых условиях по всему миру. Солнечную бурю можно было бы увидеть как яркую солнечную вспышку, за которой последовало массивное сияние в небе. Однако люди, жившие в то время, не знали ни о частицах высокой энергии, ни о геомагнитных возмущениях, которые они испытывали.

Энергичные солнечные частицы заполонили верхние слои атмосферы Земли, вызвав ядерные реакции и приведя к резкому увеличению производства радиоуглерода. Этот шип впитался в ткани растущих деревьев, что привело к значительному увеличению уровня радиоуглерода, обнаруженного в древних годичных кольцах. Подобные экстремальные солнечные явления были обнаружены и в прошлом, последние из которых произошли в 774 и 993 годах нашей эры. Событие Кэррингтона 1859 года, крупнейшая солнечная буря, наблюдаемая непосредственно, вызвала значительные сбои в работе телеграфа и создала яркое ночное сияние.

Солнечные бури такого масштаба могут нанести катастрофический ущерб нашему современному обществу, поскольку мы в значительной степени полагаемся на технологии. Они могут привести к отключению электроэнергии по всей стране, навсегда вывести из строя спутники и создать радиационный риск для астронавтов и авиации. Экономический эффект может исчисляться миллиардами или даже триллионами долларов потерянного ВВП.

До сих пор до конца не понятно, что вызывает эти экстремальные солнечные бури, как часто они происходят и можно ли их предсказать. Остается вопрос, смогут ли наши средства связи, электросети и спутники выдержать их воздействие и быстро восстановиться, или же они выйдут из строя катастрофически.

Результаты этого исследования были подтверждены всплеском содержания другого химического изотопа, обнаруженного в кернах льда Гренландии, датируемых тем же годом. Хорошая сохранность стволов деревьев и наличие органического материала свидетельствуют о том, что они были быстро погребены в конце последнего оледенения.

источники:

- Исследование опубликовано в журнале «Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences» Королевского общества.

– Эдуард Бард, профессор климата и эволюции океана в Коллеж де Франс и исследовательском центре CEREGE.

– Тим Хитон, профессор прикладной статистики Университета Лидса в Англии.

– Сесиль Мирамон, профессор палеосреды и палеоклимата в Университете Экс-Марсель во Франции и исследовательском институте IMBE