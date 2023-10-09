Ученые обнаружили самую известную солнечную бурю в кольцах древних деревьев

Исследователи нашли доказательства мощной солнечной бури, произошедшей 14,300 XNUMX лет назад, основываясь на анализе годовых колец сосен обыкновенных в Южных Французских Альпах. Солнечная буря, выпустившая в космос мощный выброс энергичных частиц, является крупнейшей известной солнечной бурей на сегодняшний день. Исследователи полагают, что если бы такой шторм произошел сегодня, он мог бы иметь катастрофические последствия для современных технологий, потенциально поджигая спутники и вызывая массовые отключения электроэнергии.

Доказательства солнечной бури были обнаружены в виде огромного скачка уровня радиоуглерода в годичных кольцах. Энергичные солнечные частицы заполонили верхние слои атмосферы Земли, вызвав внезапный всплеск производства радиоуглерода, который был поглощен растущими деревьями. Последствия солнечной бури могли быть драматичными: первым видимым признаком стала яркая солнечная вспышка, за которой последовало массивное полярное сияние в небе, простирающееся дальше к экватору, чем нынешние полярные сияния.

По мнению профессора Тима Хитона из Университета Лидса, воздействие подобной солнечной бури сегодня может иметь катастрофические последствия для общества, вызывая огромный ущерб электросетям, выводя из строя спутники и создавая радиационный риск для астронавтов и авиации. Исследователи также не смогли определить частоту и предсказуемость таких экстремальных солнечных бурь, что подняло вопросы об устойчивости наших технологий к их воздействиям.

Это открытие способствует растущему пониманию потенциальных опасностей, связанных с солнечными бурями: девять экстремальных солнечных бурь теперь идентифицированы с помощью радиоуглеродных данных по древесным кольцам. Самая последняя солнечная буря, наблюдаемая напрямую, произошла в 1859 году, известная как «Событие Кэррингтона», которая нарушила работу телеграфа и создала ночное полярное сияние, настолько яркое, что птицы пели, как будто наступил рассвет. Солнечная буря 14,300 XNUMX лет назад была бы еще более серьезной и, по оценкам, примерно в десять раз сильнее, чем событие Кэррингтона.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале «Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences» Королевского общества. Исследователи также подтвердили свои выводы, обнаружив соответствующий всплеск содержания другого химического изотопа в кернах льда Гренландии, датированный тем же годом.

Источники: Рейтер.