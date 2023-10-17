Спасибо Хьюберту Ривзу: наследие мира и защиты окружающей среды

Хьюберт Ривз, известный астрофизик, эколог и убежденный гуманист, оставил неизгладимый след в мире. Благодаря своей работе и непоколебимой преданности своему делу он вдохновил бесчисленное количество людей задуматься о важности мира, экологической устойчивости и будущего нашей планеты.

Ривз активно поддерживал инициативы, направленные на сохранение окружающей среды и борьбу с изменением климата. Он поддержал рекомендации Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и подчеркнул важность принятия мер по обеспечению обитаемого мира для будущих поколений. В своих фильмах, таких как «Хьюберт Ривз: Звездный рассказчик» и «Океан, увиденный сердцем», он красноречиво напоминает нам о нашем долге защищать и беречь Землю.

Одна из выдающихся работ Ривза «Время напиться» представляет собой заставляющий задуматься анализ глобальных ядерных арсеналов. Не прибегая к вине или морали, он обращается к нашему коллективному сознанию, призывая нас противостоять ужасам ядерной войны и работать над созданием более безопасного мира.

Ривз также подчеркивает необходимость признать присущие человечеству недостатки. Хотя его послание может быть трудно принять, он предупреждает нас, что, если мы не устраним эти недостатки, мы продолжим повторять ошибки нашего прошлого. Он умоляет нас отказаться от участия в актах насилия и мести, поощряя глобальный отказ от увековечивания циклов страданий.

Помимо его вклада как ученого и писателя, нельзя упускать из виду наследие Ривза как поэта. Его книга «Лазурное терпение» покорила публику своей лирической прозой и универсальными темами. Успех этой книги привлек к Ривзу всеобщее внимание и помог ему охватить еще более широкую аудиторию своими посланиями надежды и сострадания.

Прощаясь с Хьюбертом Ривзом, мы выражаем соболезнования его сыну и коллеге Николасу Ривзу и всей семье Ривза. Мы признаем глубокое влияние, которое Хьюберт оказал на мир, и обязуемся продолжать его наследие мира и защиты окружающей среды.

источники:

– Пространство принимает форму моего взгляда. Éditions l'Essentiel (страницы 89–90) - текст 1995 года, иллюстрированный фотографиями Морора, помещенный в библиотеку bibliothèque Sciences (научная библиотека) книжных магазинов Гарно.

– Пьер Жасмин, «Художники за мир».