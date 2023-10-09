Розовая и красная красавица: внимательный взгляд на NGC 5068

Это изображение, полученное космическим телескопом НАСА «Хаббл», демонстрирует потрясающие цвета и сложные детали спиральной галактики NGC 5068. NGC 45,000, охватывающая впечатляющие 20 5068 световых лет в диаметре и расположенная примерно в XNUMX миллионах световых лет от нас в созвездии Девы, украшена пятнами ярко-розовый и кусочки темно-красного. Эти яркие оттенки являются результатом тысяч областей звездообразования и межзвездной пыли, разбросанных по всей галактике.

В центре NGC 5068 находится яркая центральная полоса, плотно заполненная зрелыми звездами. За этой перемычкой скрывается черная дыра, которая оказывает свое гравитационное притяжение и сближает звезды. Внизу и по бокам изображения мы можем наблюдать розовато-красные пятна ионизированного водорода, которые отмечают места расположения молодых звездных скоплений. Хотя с этой точки зрения их нелегко различить, эти пятна совпадают со спиральными рукавами галактики, где обычно формируются новые звезды.

Еще одно интересное открытие в NGC 5068 — наличие как минимум 110 звезд Вольфа-Райе. Эти массивные звезды, более чем в 25 раз превышающие массу нашего Солнца и гораздо более яркие, теряют массу с невероятно высокой скоростью. Звезды Вольфа-Райе относительно редки: известно, что в нашей галактике Млечный Путь существует всего около 220 звезд.

Несмотря на то, что NGC 5068 сложно наблюдать невооруженным глазом из-за низкой поверхностной яркости, она раскрывает свое великолепие благодаря возможностям космического телескопа НАСА «Хаббл». Используя наблюдения в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, Хаббл раскрывает красоту и сложность этой далекой галактики. Эти многоволновые изображения позволяют астрономам изучать различные космические объекты и явления, такие как образование новых звезд.

В июне 2023 года космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба внес свой вклад в изучение NGC 5068, получив ее собственное инфракрасное изображение. Это изображение, являющееся частью научной кампании по изучению звездообразования в близлежащих газовых регионах, дополняет богатство знаний, основанных на предыдущих наблюдениях Хаббла.

По мере того, как мы глубже погружаемся в понимание Вселенной, каждый новый взгляд на такие галактики, как NGC 5068, приближает нас к разгадке тайн космоса.

источники:

- НАСА

– Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-hubble-multi-wavelength-view-webb-image.html)