Спиральная красота: Хаббл запечатлел NGC 4654 в созвездии Девы

Космический телескоп Хаббл сделал потрясающее изображение NGC 4654, промежуточной спиральной галактики, расположенной в созвездии Девы. Эта галактика выделяется своим ярким центром и классификацией как «промежуточная» спираль, демонстрирующая характеристики как спиралей с перемычкой, так и спиралей без перемычки. NGC 4654, расположенную к северу от небесного экватора, можно наблюдать как в северном, так и в южном полушариях. Она расположена примерно в 55 миллионах световых лет от Земли.

NGC 4654, как и многие другие галактики в скоплении Девы, демонстрирует асимметричное распределение звезд и нейтрального газообразного водорода. Астрономы предполагают, что в этой галактике происходит процесс, известный как «разрыв давления». Когда NGC 4654 движется через скопление галактик в Деве, гравитационные силы, действующие со стороны скопления, оказывают давление на галактику. Это давление напоминает порыв ветра и лишает NGC 4654 газа. Результатом является образование длинного и тонкого хвоста газообразного водорода на юго-восточной стороне галактики. Интересно, что NGC 4654 поддерживает относительно высокую скорость звездообразования, что необычно для галактик, испытавших разрушение под давлением.

NGC 4654 также столкнулась с галактикой-компаньоном NGC 4639 примерно 500 миллионов лет назад. Гравитационное влияние NGC 4639 привело к тому, что NGC 4654 потеряла газ по краю, что привело к ограничению звездообразования в этой конкретной области. Это взаимодействие способствовало асимметричному распределению звезд внутри NGC 4654.

Ученые особенно заинтересованы в изучении таких галактик, как NGC 4654, чтобы исследовать связь между молодыми звездами и холодным газом, из которого они возникают. Космический телескоп Хаббл сделал это захватывающее изображение NGC 4654, используя видимый, ультрафиолетовый и инфракрасный свет.

источники:

– Космический телескоп НАСА «Хаббл», ЕКА и Дж. Ли (Научный институт космического телескопа); Обработка: Глэдис Кобер (НАСА/Католический университет Америки)

– «Хаббл рассматривает NGC 4654 в созвездии Девы» – Phys.org (3 октября 2023 г.)