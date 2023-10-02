Хаббл сделал потрясающее изображение красной туманности Вестерхаут 5

Это недавнее изображение, полученное космическим телескопом Хаббл НАСА/ЕКА, демонстрирует захватывающую дух сцену в ярких красных тонах. На фотографии показана небольшая область внутри туманности Вестерхаут 5, расположенная примерно в 7,000 световых годах от Земли. На изображении показана интересная особенность, известная как свободно плавающая испаряющаяся газовая глобула (frEGG).

frEGG, представленный в виде темной области в форме головастика вверху по центру слева, имеет два названия — [KAG2008] глобула 13 и J025838.6+604259. Эти frEGG относятся к категории испаряющихся газовых глобул (EGG). И frEGG, и EGG представляют собой более плотные карманы газа, которые более устойчивы к фотоиспарению по сравнению с окружающим газом. Фотоиспарение происходит, когда интенсивное излучение, обычно испускаемое молодыми горячими звездами, ионизирует и рассеивает газ.

Яйца были впервые идентифицированы сравнительно недавно, особенно на кончиках знаковых Столпов Творения, полученных Хабблом в 1995 году. С другой стороны, frEGG были классифицированы еще позже и отличаются своей отдельной и характерной формой «голова-хвост». Астрономы особенно заинтригованы этими EGG и frEGG, поскольку их плотность защищает газ внутри них от интенсивного ультрафиолетового (УФ) излучения, которого много в регионах, богатых молодыми звездами. Считается, что эта относительная непрозрачность имеет решающее значение для формирования протозвезд, поскольку многие frEGG и EGG служат рассадниками новых звезд.

На этом замечательном изображении frEGG выглядит как темная область среди моря красного света. Красный цвет соответствует типу светового излучения, известному как H-альфа-излучение. Это излучение происходит, когда энергичный электрон внутри атома водорода высвобождает определенное количество энергии, что приводит к отчетливому красному свету.

Это захватывающее изображение дает астрономам ценную информацию о сложных процессах, связанных с образованием звезд в таких туманностях, как Вестерхаут 5.

Источник: Европейское космическое агентство (ЕКА).