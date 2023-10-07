Более пристальный взгляд на NGC 685: спиральную галактику с перемычкой

В грандиозном финале Недели Галактики космический телескоп Хаббл НАСА/ЕКА подарил нам потрясающее изображение NGC 685, спиральной галактики с перемычкой, расположенной в созвездии Эридана. Эта очаровательная галактика, расположенная примерно в 58 миллионах световых лет от Земли, в определенное время видна из южного полушария.

NGC 685 имеет диаметр около 60,000 XNUMX световых лет, что делает ее немного меньше нашей галактики Млечный Путь. При ближайшем рассмотрении на изображении Хаббла можно увидеть пятна ярко-голубого цвета, разбросанные по рукавам галактики. Эти пятна представляют собой звездные скопления, представляющие собой группы звезд, удерживаемые вместе гравитационным притяжением.

Кроме того, на изображении видны полоски темно-красного цвета возле центральной полосы NGC 685. Эти темно-красные участки представляют собой межзвездный газ и пыль, строительные блоки, из которых рождаются звезды. Это изображение сыграет жизненно важную роль в научных исследованиях, посвященных образованию и эволюции звездных скоплений.

Космический телескоп Хаббл продолжает вносить свой вклад в наше понимание Вселенной благодаря своим замечательным возможностям. Расположение «Хаббла» над атмосферой Земли, одной из самых известных и мощных астрономических обсерваторий, когда-либо развернутых в космосе, позволяет ей получать четкие и подробные изображения, свободные от атмосферных искажений.

Чтобы стать свидетелем космического великолепия NGC 685 и погрузиться в тайны формирования звездных скоплений, космический телескоп Хаббла еще раз окажется бесценным подспорьем как для научного сообщества, так и для любителей астрономии.

источники:

– Космический телескоп НАСА/ЕКА «Хаббл»

– Твиттер (@NASAHubble)