Потрясающее разнообразие галактики NGC 1385, открытое космическим телескопом Хаббл

Космический телескоп Хаббл в очередной раз поразил нас своей невероятной способностью запечатлеть красоту и сложность нашей Вселенной. В своем последнем наблюдении далекой спиральной галактики NGC 1385 Хаббл представил нам поразительный новый вид, который показывает галактику со звездными рукавами, которые запутанно переплетаются.

NGC 30, расположенная на расстоянии около 1385 миллионов световых лет от Земли, представляет собой спиральную галактику с перемычкой, характеризующуюся своей центральной структурой в форме перемычки. Однако что делает эту галактику по-настоящему очаровательной, так это то, как ее рукава переплетены вместе, создавая овальную форму. Этот уникальный узор придает NGC 1385 особую и завораживающую красоту.

Ядро NGC 1385 ярко сияет, демонстрируя активную черную дыру, которая постоянно растет, поглощая соседние звездные скопления. Этот процесс подпитывает черную дыру и излучает сияющее свечение, которое добавляет галактике еще больше очаровательных особенностей.

Что действительно примечательно в недавней фотографии Хаббла, так это сдвиг цветов по сравнению с предыдущим изображением NGC 1385. Предыдущее изображение, опубликованное в августе 2021 года, демонстрировало преобладание холодного синего цвета. Напротив, новое изображение, опубликованное Европейским космическим агентством (ЕКА) 13 ноября, демонстрирует нам больше розовато-красных и янтарных оттенков. На обоих изображениях запечатлены темные волокна пыли, разбросанные по всей галактике, что добавляет NGC 1385 элемент загадочности.

Итак, что же вызывает такую ​​резкую разницу в цветах? Ответ кроется в различных фильтрах, которые использует космический телескоп Хаббл. Эти фильтры позволяют астрономам улавливать световые волны различной длины, например инфракрасные и ультрафиолетовые. Инфракрасный свет на изображениях выглядит красным, а синие области соответствуют ультрафиолетовому свету. Используя изображения, сделанные с помощью различных фильтров, ученые могут точно передать цвета галактики и раскрыть сложные детали, которые в противном случае могли бы остаться невидимыми.

Возможность применять эти фильтры имеет решающее значение для астрономов, поскольку позволяет им исследовать определенные части электромагнитного спектра. Нацеливаясь на определенные длины волн, они могут получить ценную информацию о физических процессах, происходящих внутри таких галактик, как NGC 1385.

NGC 1385, которую метко прозвали Сердцем печи из-за ее расположения в созвездии Печи, демонстрирует ярко-розовые пятна и нити темно-красной пыли, напоминающие артерии. Эта замечательная галактика служит свидетельством невероятного разнообразия, существующего в нашей огромной Вселенной.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Что такое NGC 1385?

Ответ: NGC 1385 — спиральная галактика с перемычкой, расположенная на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли.

Вопрос: Что вызывает изменение цветов на изображениях Хаббла?

Ответ: Разница в цветах обусловлена ​​различными фильтрами, используемыми космическим телескопом Хаббла, которые улавливают свет разной длины.

Вопрос: Какова цель этих фильтров?

Ответ: Эти фильтры позволяют астрономам исследовать определенные части электромагнитного спектра и выявлять детали, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

Вопрос: Почему NGC 1385 называют «сердцем печи»?

Ответ: NGC 1385 получила прозвище «Сердце печи» из-за своего расположения в созвездии Печи и наличия ярко-розовых пятен и нитей темно-красной пыли, напоминающих артерии.