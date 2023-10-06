Загадочный космический взрыв вызвал яркую вспышку света

Загадочное космическое событие вызвало впечатляющую вспышку синего света в пространстве между двумя галактиками, находящимися на расстоянии более 3 миллиардов световых лет от Земли. Это событие известно как светящийся быстрый синий оптический переходный процесс (LFBOT), который является редким и загадочным астрономическим явлением.

LFBOT до сих пор до конца не изучены, первый из них, названный «Корова» (AT2018cow), наблюдался в 2018 году. Корова была исключительно яркой, до 100 раз ярче типичной сверхновой, и демонстрировала необычное поведение. Оно исчезло через несколько дней, в отличие от недель или месяцев, в течение которых сверхновые обычно остаются яркими.

Подобные вспышки света, обнаруживаемые примерно раз в год, названы в честь животных по трем последним буквам их обозначения. Некоторые примеры включают верблюда, коалу и тасманского дьявола. Самый последний LFBOT, получивший прозвище «Зяблик» (AT2023fhn), был обнаружен переходным комплексом Цвикки в Паломарской обсерватории в Калифорнии 10 апреля.

Спектр Зяблика, измеренный телескопом Gemini South в Чили, показал температуру около 20,000 3 градусов по Цельсию. Это горячо, но не так жарко, как массивные звезды или сверхновые. Измерения красного смещения Зяблика показывают, что он расположен на расстоянии около XNUMX миллиардов световых лет от нас, и это расстояние может определить только космический телескоп Хаббл.

Однако больше всего астрономов удивило местоположение Финча. Предыдущие LFBOT наблюдались в спиральных рукавах галактик, но Финч был обнаружен в межгалактическом пространстве, расположенном между большой спиральной галактикой и маленькой галактикой. Это ставит под сомнение возможность того, что это может быть сверхновая взрывающейся массивной звезды, поскольку массивным звездам обычно не хватает времени, чтобы преодолеть такие расстояния, прежде чем стать сверхновой.

В настоящее время исследователи изучают два возможных объяснения происхождения Финча. Одна из возможностей заключается в том, что это произошло в результате разрушения звезды черной дырой промежуточной массы. Другая гипотеза состоит в том, что это была килоновая — взрыв, который происходит при столкновении двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры.

Открытие Финча вызывает больше вопросов, чем ответов. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить истинную причину этого захватывающего космического события. Результаты были приняты к публикации в журнале «Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества».

источники:

– Оригинальная статья: [источник]

– Определение LFBOT: Астрономическое общество Австралии.