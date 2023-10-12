Ярко-розовые пятна маскируют молодые звездные скопления в спиральной галактике с перемычкой

На новой потрясающей фотографии, полученной космическим телескопом «Хаббл», видны ярко-розовые пятна молодых звездных скоплений, маскирующих спиральную галактику с перемычкой. Галактика, известная как NGC 5068, расположена примерно в 20 миллионах световых лет от Земли в южной части созвездия Девы. Она имеет диаметр около 45,000 XNUMX световых лет и имеет видную центральную структуру в форме перемычки, плотно заполненную зрелыми звездами.

NGC 5068, как и большинство галактик, содержит в центре черную дыру, скрытую за центральной перемычкой. Эта черная дыра оказывает сильное гравитационное притяжение, стягивая звезды вместе. Передний план нового изображения украшен яркими розовато-красными пятнами, которые представляют собой тысячи горячих молодых звездных скоплений, излучающих ультрафиолетовый свет. Эти пятна расположены вдоль спиральных рукавов галактики, где обычно образуются новые звезды.

Чтобы увидеть сложные особенности NGC 5068, новое изображение Хаббла объединяет данные ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного диапазона волн. Закрученные спиральные рукава галактики можно слабо различить, проследив за рисунком ярких розовато-красных пятен, окружающих центральную полосообразную структуру.

Считается, что в галактике NGC 5068 находится по меньшей мере 110 звезд Вольфа-Райе, старых и массивных звезд, которые теряют массу с невероятно высокой скоростью. Эти звезды более чем в 25 раз массивнее нашего Солнца и в миллион раз ярче. Для сравнения, наша галактика Млечный Путь содержит около 220 звезд Вольфа-Райе.

Помимо космического телескопа «Хаббл», космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) также сделал инфракрасное изображение NGC 5068. Это изображение является частью научной кампании по изучению звездообразования в газовых областях близлежащих галактик. JWST основывался на более ранних наблюдениях Хаббла, включая коллекцию из 10,000 XNUMX изображений звездных скоплений.

источники:

- НАСА