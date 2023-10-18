CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Космический телескоп «Хаббл» сделал прекрасный вид спиральной галактики «лицом к лицу»

ByМамфо Брешиа

Октябрь 18, 2023
Космический телескоп «Хаббл» сделал прекрасный вид спиральной галактики «лицом к лицу»

Космический телескоп Хаббл представил потрясающее новое изображение спиральной галактики IC 5332. Расположенная на расстоянии примерно 30 миллионов световых лет в созвездии Скульптора галактика, вид спереди, представляет собой величественное зрелище. Изображение демонстрирует его большую круглую структуру со свободно закрученными спиральными рукавами, украшенными скоплениями ярко светящихся звездных образований.

Когда мы говорим, что галактика расположена «лицом к лицу», это означает, что, если смотреть с Земли, она кажется круглой и дискообразной. Эта перспектива дает нам четкую точку обзора для наблюдения за сложными особенностями галактики. Напротив, вид «с ребра» будет выглядеть сплющенным, овальной формы, что сводит к минимуму нашу видимость спиральных рукавов галактики.

IC 5332 классифицируется как галактика типа SABc, что указывает на отсутствие у нее четко выраженной структуры центрального перемычки и ее спиральные рукава не плотно закручены. Около двух третей спиральных галактик обладают отчетливой стержнеобразной структурой в центре, в то время как другие имеют спиральные рукава без перемычки, исходящие из одной точки. IC 5332 попадает в промежуточную категорию, обозначаемую в классификации «SAB».

Хотя эта галактика может похвастаться четко выраженными рукавами ярких звезд, простирающимися от ее плотного, светящегося ядра, сами спиральные рукава не плотно закручены. Вот почему в классификационной шкале ему присвоена строчная буква «с», где «а» обозначает туго намотанные руки, а «d» — слабо намотанные руки.

Телескоп Хаббл продолжает удивлять нас своей способностью снимать завораживающие виды далеких галактик. Благодаря его наблюдениям мы получаем представление о огромной красоте и сложности Вселенной.

источники:
– Представители Европейского космического агентства (ЕКА)
– Изображение предоставлено: ЕКА/Хаббл и НАСА, Р. Чандар, Дж. Ли и команда PHANGS-HST.

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Молодь морской звезды тернового венца может противостоять волнам жары, представляя большую угрозу коралловым рифам

Октябрь 19, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Varda Space Industries приземлит следующий космический корабль в Австралии, поскольку одобрение США еще не получено

Октябрь 19, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

НАСА проводит испытание «горячим огнем» двигателей лунной ракеты «Артемида»

Октябрь 19, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

Молодь морской звезды тернового венца может противостоять волнам жары, представляя большую угрозу коралловым рифам

Октябрь 19, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Varda Space Industries приземлит следующий космический корабль в Австралии, поскольку одобрение США еще не получено

Октябрь 19, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

НАСА проводит испытание «горячим огнем» двигателей лунной ракеты «Артемида»

Октябрь 19, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Обнаружен самый старый и самый далекий быстрый радиовсплеск, расширяющий границы нашего понимания Вселенной

Октябрь 19, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев