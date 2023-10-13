NGC 685: вращающаяся спиральная галактика

Астрономы сделали потрясающее изображение галактики NGC 685 с помощью космического телескопа Хаббл. Эта спиральная галактика, расположенная примерно в 58 миллионах световых лет от Земли в созвездии Эридана, представляет собой галактику среднего размера, охватывающую 60,000 100 световых лет. По оценкам, в нем содержится не менее 100 миллионов звезд, хотя это значительно меньше по сравнению с Млечным Путем, который, как полагают, состоит примерно из XNUMX миллиардов звезд.

На изображении изображена NGC 685 с ее поразительными изогнутыми спиральными рукавами, украшенными ярко-синими областями. Эти синие области обозначают упакованные звездные скопления, в которых находятся звезды. В центре галактики расположены завитые красные светящиеся завитки, представляющие полосы газа и пыли, где с течением времени формируются новые поколения звезд.

Что делает NGC 685 особенно интересной, так это наличие центральной перемычки, пересекающей ее галактическое ядро. Эта особенность характерна примерно для двух третей спиральных галактик. Полосу можно рассматривать как красную полосу, тянущуюся горизонтально внутри круга газа и пыли. Оно вызвано концентрацией множества звезд на относительно небольшой площади, излучающих интенсивное свечение.

Наличие перемычек в спиральных галактиках имеет важное значение для понимания эволюции галактик. Эти полосы играют роль в подаче газа и другого звездного материала к ядру галактики, указывая на конец лет ее становления. Изучение спиральных галактик с перемычкой, таких как NGC 685, дает ценную информацию об эволюционных процессах галактик и о том, чем они отличаются от нашего Млечного Пути.

В заключение, красивое изображение NGC 685, полученное космическим телескопом Хаббл, демонстрирует великолепную спиральную структуру этой галактики. NGC 685 со своими звездными скоплениями, полосами газа и пыли, а также характерной центральной полосой предлагает астрономам окно в увлекательный мир галактической эволюции.

источники:

- НАСА

– Научный институт космического телескопа