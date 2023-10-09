Галактическое столкновение: телескоп Хаббл запечатлел две галактики, направляющиеся к столкновению

Космический телескоп «Хаббл» НАСА/ЕКА недавно сделал потрясающее изображение двух галактик, находящихся на траектории столкновения. Речь идет о галактиках NGC 3558 и LEDA 83465, расположенных примерно в 450 миллионах световых лет от Земли. Этот необычный снимок дает представление о космическом танце галактических столкновений.

NGC 3558, расположенная в левом нижнем углу изображения, представляет собой эллиптическую галактику. Ее партнер, LEDA 83465, можно увидеть в правом верхнем углу и он идентифицирован как спиральная галактика с перемычкой. Эти две галактики находятся практически друг над другом, разделенные расстоянием примерно в 150,000 1185 световых лет. Они принадлежат к многолюдному и хаотичному скоплению галактик, известному как Abell 400, расположенному примерно в XNUMX миллионах световых лет от Земли. Это массивное скопление галактик имеет ширину в один миллион световых лет.

NGC 3558 — это не только эллиптическая галактика, но и область ядерных эмиссионных линий с низкой ионизацией (LINER). ЛАЙНЕРЫ — это ядра галактик, излучающие свет определенных длин волн, что указывает на то, что атомы и молекулы внутри этих галактических ядер либо слабо ионизированы, либо не ионизированы вообще. Процесс ионизации включает потерю или приобретение электронов атомами или молекулами. Механизмы, ответственные за слабую ионизацию, наблюдаемую в LINER, таких как NGC 3558, остаются предметом споров среди астрономов.

Столкновения галактик играют важную роль в формировании структуры и эволюции галактик в космических масштабах времени. Изображение, полученное космическим телескопом Хаббл, является еще одним доказательством того, что эти встречи были более частыми в прошлом, когда Вселенная была меньше. Стоит отметить, что даже нашей собственной галактике Млечный Путь суждено драматическое столкновение с соседней галактикой Андромеды. По прогнозам, это космическое событие произойдет примерно через четыре миллиарда лет, когда Андромеда, находящаяся в настоящее время на расстоянии 2.5 миллионов световых лет, столкнется с нашей галактикой.

источники:

– Космический телескоп НАСА/ЕКА «Хаббл»

– ЕКА (Европейское космическое агентство)