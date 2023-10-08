Ученые обнаружили загадочный светящийся быстрый синий оптический переходный процесс (LFBOT) в космосе

С помощью космического телескопа «Хаббл» ученые сделали ошеломляющее открытие — светящийся быстрый синий оптический переходный процесс (LFBOT). Этот мимолетный взрыв в видимых длинах волн произошел в области космоса, которая не связана ни с одной известной галактикой, что делает его еще более загадочным. LFBOT — это неожиданные вспышки во Вселенной, а их природа и происхождение остаются загадкой.

Первый LFBOT был обнаружен в 2018 году, и с тех пор каждый год регистрируется примерно один подобный взрыв. Эти взрывы являются одними из самых загадочных событий во Вселенной, и на данный момент их обнаружено лишь несколько раз. Недавний LFBOT, получивший обозначение AT2023fhn и получивший прозвище «Зяблик», продемонстрировал типичные характеристики этих событий — быстрое увеличение интенсивности с последующим быстрым затуханием в течение нескольких дней.

Открытие Зяблика было сделано Цвикки Transient Facility, обсерваторией, занимающейся обнаружением объектов, которые меняют положение или светимость. Однако только космический телескоп Хаббл смог точно определить местонахождение взрыва. Интересный аспект «Зяблика» заключается в том, что он произошел между двумя галактиками на расстоянии 50,000 15,000 и XNUMX XNUMX световых лет. Это противоречит предыдущему убеждению, что LFBOT могут возникать только внутри родительских галактик.

Первоначально ученые думали, что LFBOT были вызваны редким типом сверхновой, когда массивная звезда резко теряет внешнюю атмосферу в конце своей жизни. Все предыдущие LFBOT наблюдались в спиральных рукавах галактик, которые известны как звездные питомники. Эти регионы являются рассадниками продолжающегося звездообразования. Однако Зяблик бросает вызов этой теории, поскольку происходит далеко от любой родительской галактики.

Альтернативным объяснением LFBOT является наличие черных дыр промежуточной массы. Эти черные дыры, существование которых предположительно существует, но еще не обнаружены, находятся между массами черных дыр звездной массы и сверхмассивными черными дырами. Считается, что они находятся в ядрах шаровых скоплений, и Хаббл, возможно, сможет определить, есть ли шаровое скопление на внешних окраинах одной из соседних галактик, где произошел Зяблик.

Это открытие поднимает еще больше вопросов о природе и происхождении LFBOT. Дальнейшие исследования и наблюдения с помощью мощных телескопов, таких как «Хаббл», могут дать больше информации об этих загадочных взрывах во Вселенной.

источники:

– Изображение предоставлено: НАСА, ЕКА, NOIRLab NSF, М. Гарлик, М. Замани.

– Изображение предоставлено: НАСА, ЕКА, STScI, А. Краймс, Университет Радбауда.