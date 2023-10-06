Космический телескоп «Хаббл» обнаружил загадочное космическое событие

Космический телескоп Хаббл недавно зафиксировал необычное космическое событие, известное как светящийся быстрый синий оптический переходный процесс (LFBOT), оставив учёных в недоумении. Для LFBOT характерно быстрое увеличение яркости с последующим быстрым угасанием, и с момента их открытия в 2018 году наблюдалось лишь несколько экземпляров. Что делает этот конкретный LFBOT по прозвищу Зяблик таким загадочным, так это то, что он был обнаружен в определенной области космоса. На расстоянии 50,000 XNUMX световых лет от ближайшей галактики.

Первоначально обнаруженный в апреле наземными камерами Паломарской обсерватории в Калифорнии, взрыв излучал свет с палящей температурой 36,000 XNUMX градусов по Фаренгейту, как было проанализировано телескопом в Чили. Однако только космический телескоп Хаббл предоставил необходимые наблюдения для точного определения места взрыва.

Эшли Краймс, ведущий автор будущей статьи в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества, заявила в пресс-релизе ЕКА, что наблюдения Хаббла выявили уникальность этого события по сравнению с другими, наблюдавшимися ранее. Хотя точная причина появления Финча остается неясной, ученые обычно связывают подобные события с разрывом звезды черной дырой. Однако это объяснение кажется маловероятным из-за удаленности Зяблика.

Авторы статьи предложили новую гипотезу: столкновение двух нейтронных звезд, выброшенных из своей галактики и вращавшихся вокруг друг друга более миллиарда лет. Это столкновение приведет к образованию килоновой звезды, взрыва в 1,000 раз более мощного, чем взрыв сверхновой. Тем не менее, Краймс подчеркнул, что многие вопросы остаются без ответа, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить истинную природу зяблика.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)

- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества