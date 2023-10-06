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Космический телескоп «Хаббл» обнаружил загадочное космическое событие

ByГабриэль Бота

Октябрь 6, 2023
Космический телескоп «Хаббл» обнаружил загадочное космическое событие

Космический телескоп Хаббл недавно зафиксировал необычное космическое событие, известное как светящийся быстрый синий оптический переходный процесс (LFBOT), оставив учёных в недоумении. Для LFBOT характерно быстрое увеличение яркости с последующим быстрым угасанием, и с момента их открытия в 2018 году наблюдалось лишь несколько экземпляров. Что делает этот конкретный LFBOT по прозвищу Зяблик таким загадочным, так это то, что он был обнаружен в определенной области космоса. На расстоянии 50,000 XNUMX световых лет от ближайшей галактики.

Первоначально обнаруженный в апреле наземными камерами Паломарской обсерватории в Калифорнии, взрыв излучал свет с палящей температурой 36,000 XNUMX градусов по Фаренгейту, как было проанализировано телескопом в Чили. Однако только космический телескоп Хаббл предоставил необходимые наблюдения для точного определения места взрыва.

Эшли Краймс, ведущий автор будущей статьи в Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества, заявила в пресс-релизе ЕКА, что наблюдения Хаббла выявили уникальность этого события по сравнению с другими, наблюдавшимися ранее. Хотя точная причина появления Финча остается неясной, ученые обычно связывают подобные события с разрывом звезды черной дырой. Однако это объяснение кажется маловероятным из-за удаленности Зяблика.

Авторы статьи предложили новую гипотезу: столкновение двух нейтронных звезд, выброшенных из своей галактики и вращавшихся вокруг друг друга более миллиарда лет. Это столкновение приведет к образованию килоновой звезды, взрыва в 1,000 раз более мощного, чем взрыв сверхновой. Тем не менее, Краймс подчеркнул, что многие вопросы остаются без ответа, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить истинную природу зяблика.

источники:
– Европейское космическое агентство (ЕКА)
- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества

By Габриэль Бота

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