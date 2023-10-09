Соседи Галактики: NGC 3558 и LEDA 83465.

В этой статье освещаются две галактики, NGC 3558 и LEDA 83465, которые можно увидеть на недавнем снимке космического телескопа Хаббл. Они расположены примерно в 450 миллионах световых лет от Земли и разделены примерно 150,000 2.5 световыми годами. Хотя это расстояние может показаться огромным, оно относительно близко по галактическим меркам, особенно по сравнению с расстоянием в XNUMX миллиона световых лет до нашего ближайшего галактического соседа, галактики Андромеды.

Причина их непосредственной близости заключается в том, что они принадлежат к скоплению галактик Abell 1185, плотно упакованному и хаотическому скоплению, в котором галактики взаимодействуют друг с другом посредством гравитации. Некоторые взаимодействия привели к разрыву галактик на части, но NGC 3558 сумела сохранить свою целостность как эллиптическая галактика и область ядерной эмиссионной линии с низкой ионизацией (LINER).

ЛАЙНЕРЫ — это ядра галактик, характеризующиеся химическими отпечатками света, который они излучают. ЛАЙНЕРЫ излучают свет, указывающий на то, что атомы и молекулы внутри них либо слабо ионизированы, либо не ионизированы вообще. Ионизация происходит, когда атомы или молекулы теряют или приобретают электроны, а в случае LINER слабая ионизация предполагает, что многие атомы и молекулы либо потеряли один электрон, либо сохранили все свои электроны.

Точный механизм этой слабой ионизации в LINER, таких как NGC 3558, до сих пор является предметом споров среди астрономов. Это могло быть вызвано различными процессами, такими как ударные волны, излучение массивных звезд или горячий газ в аккреционных дисках внутри галактик. NGC 3558, вероятно, приобрела свою нынешнюю форму, поглотив более мелкие галактики в скоплении галактик, подобно LEDA 83465.

источники:

– Фотография недели, сделанная космическим телескопом «Хаббл»: ЕКА/Хаббл и НАСА, М. Уэст.

– Космический телескоп Хаббл: Космический телескоп Хаббл (Хаббл или HST) является одной из Великих обсерваторий НАСА и был запущен на низкую околоземную орбиту в 1990 году. Он назван в честь астронома Эдвина Хаббла.

– Млечный Путь: Млечный Путь – это галактика, содержащая нашу Солнечную систему и являющаяся частью Местной группы галактик. Это спиральная галактика с перемычкой, насчитывающая примерно 100–400 миллиардов звезд и диаметром 150,000 200,000–XNUMX XNUMX световых лет. Название «Млечный Путь» происходит от его внешнего вида в виде слабой полосы света в ночном небе.