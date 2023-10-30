Новое открытие: загадочное трио галактик в Арп-Мадоре 2339-661 гг.

Космический телескоп Хаббл недавно представил захватывающее изображение трио взаимодействующих галактик под названием Арп-Мадор 2339-661. На этом захватывающем зрелище изображена более крупная галактика NGC 7734, расположенная вверху справа, и галактика меньшего размера, NGC 7733N, расположенная внизу слева. Однако в этом небесном танце есть загадочный поворот: среди рукавов NGC 7733N скрывается скрытая третья галактика.

Эта загадочная третья галактика, более плотный узел в верхнем рукаве NGC 7733N, выделяется своей ярко выраженной окраской, отличающейся от голубовато-белого оттенка внешнего рукава. Хотя астрономы не уверены, находится ли эта галактика за NGC 7733N или тесно с ней переплетена, они определили, что она обладает характерным красным смещением, указывающим на ее статус как отдельного и отдельного объекта. Сложности астрономии затрудняют различие между физически взаимодействующими объектами и теми, которые просто кажутся взаимодействующими оптически из-за их положения и точки зрения Земли.

Все три галактики на этом захватывающем изображении расположены близко и гравитационно влияют друг на друга. Исследователи предсказывают, что со временем эти галактики сольются вместе, образуя единую колоссальную галактику. Являясь частью каталога Арп-Мадоре, в котором собраны пекулярные галактики южного неба, этот объект пополняет коллекцию других космических диковинок. Каталог, созданный астрономами Халтоном С. Арпом и Барри Ф. Мадором, был получен на основе обзора южного неба Великобритании Шмидта. Ранее Арп составил аналогичный атлас пекулярных галактик северного неба.

Как и многие знаковые снимки Хаббла, на этом снимке видно не только взаимодействующее трио галактик, но и множество более далеких галактик различных форм и размеров. Некоторые из этих далеких галактик также заняты собственным гравитационным танцем. Кроме того, можно наблюдать несколько звезд на переднем плане с узнаваемыми крестообразными дифракционными шипами Хаббла, которые служат визитной карточкой этой невероятной космической обсерватории.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как называются две основные галактики, запечатленные на изображении?

Ответ: Большая галактика обозначена как NGC 7734, а меньшая — NGC 7733N.

Вопрос: Третья галактика находится за NGC 7733N или переплетена с ней?

Ответ: Астрономы не уверены в точном отношении между третьей галактикой и NGC 7733N, но они определили, что она обладает отчетливым красным смещением, что указывает на ее отделение как отдельную галактику.

Вопрос: Что такое каталог Arp-Madore?

Ответ: Каталог Арп-Мадора представляет собой подборку пекулярных галактик южного неба. Оно было создано астрономами Халтоном С. Арпом и Барри Ф. Мадором на основе британского исследования южного неба Шмидта.

Вопрос: Смогут ли три галактики в конечном итоге объединиться?

Ответ: Ученые предсказывают, что три галактики со временем сольются, образуя одну массивную галактику.