Хаббл показал потрясающее изображение линзовидной галактики NGC 612

Космический телескоп Хаббл снова поразил нас захватывающим изображением, на этот раз линзовидной галактики NGC 612. Расположенная примерно в 400 миллионах световых лет от нас в созвездии Скульптора, NGC 612 является уникальным и захватывающим небесным объектом.

Чечевицеобразные галактики, такие как NGC 612, имеют сходство со спиральными галактиками с точки зрения формы. У них есть центральная выпуклость, окруженная диском, но отсутствуют характерные спиральные рукава. В случае NGC 612 галактический диск в основном состоит из холодного газообразного водорода и пыли, что придает ему оранжевый и темно-красный оттенки. Если смотреть с Земли, мы видим эту очаровательную галактику с ребра.

Одной из наиболее примечательных особенностей NGC 612 является наличие в ее ядре сверхмассивной черной дыры. Вокруг черной дыры пыль и газ из галактического диска кружатся, втягиваясь в гравитационное притяжение черной дыры. Огромное трение, создаваемое этим падающим материалом, заставляет его излучать свет во всем электромагнитном спектре. В результате центральная область NGC 612 кажется примерно в 100 раз ярче, чем все остальные звезды галактики вместе взятые. Это явление классифицирует NGC 612 как сейфертовскую галактику, известную тем, что она излучает значительное количество инфракрасного излучения, несмотря на то, что на оптических частотах она выглядит нормально. В частности, NGC 612 классифицируется как сейфертовская галактика типа II из-за спокойного движения материи вокруг ее ядра.

Что отличает NGC 612 от других линзовидных галактик, так это ее необычайно молодое звездное население. В то время как линзовидные галактики обычно состоят из более старых звезд с минимальным продолжающимся звездообразованием, NGC 612 содержит звезды, возраст которых составляет всего от 40 до 100 миллионов лет. Кроме того, NGC 612 — одна из немногих линзовидных галактик, которые, как известно, демонстрируют сильное радиоизлучение. Радиогалактики, такие как NGC 612, характеризуются высокой светимостью в радиочастотах. NGC 612 связана с радиоисточником PKS 0131-36 и является одним из пяти известных примеров радиояркой линзовидной галактики.

Астрономы предполагают, что взаимодействие с спиральной галактикой-компаньоном в прошлом могло способствовать усилению радиоизлучения NGC 612. Центральная область NGC 612 демонстрирует особенности, обычно наблюдаемые в радиогалактиках, и изучение таких явлений позволяет астрономам глубже понять, почему определенные галактики излучают сильные радиосигналы.

В свете последнего изображения, полученного космическим телескопом «Хаббл», наше понимание сложностей и загадок NGC 612 значительно обогатилось. Благодаря невероятным возможностям Хаббла мы продолжаем раскрывать тайны нашей огромной Вселенной.

источники:

– Изображение предоставлено: Космический телескоп НАСА «Хаббл», ЕКА, А. Барт, Калифорнийский университет в Ирвайне, и Б. Бойзель, Университет Бригама Янга; Обработка: Глэдис Кобер, НАСА/Католический университет Америки.