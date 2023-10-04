Новое изображение галактики показывает редкие находки

Космический телескоп Хаббл предоставил захватывающее изображение NGC 612, активной линзовидной галактики, расположенной примерно в 400 миллионах световых лет от Земли. Эту галактику, открытую британским астрономом Джоном Гершелем в 1837 году, легко увидеть из южного полушария.

NGC 612 — не только активная галактика, но и подпадает под категорию сейфертовских галактик, наиболее распространенного типа активных галактик. В частности, он классифицируется как сейфертовский тип II, что указывает на то, что вещество вокруг его центра спокойно движется вокруг ядра. Интригующей особенностью NGC 612 являются ее довольно молодые звезды, возраст которых оценивается от 40 до 100 миллионов лет.

Что отличает NGC 612, так это ее статус редкой неэллиптической радиогалактики, то есть она демонстрирует значительное радиоизлучение. Ее связь с радиоисточником PKS 0131-36 является необычной особенностью, поскольку на данный момент во Вселенной идентифицировано только пять таких радиоизлучающих линзовидных галактик.

Ученые предложили несколько теорий, объясняющих необычное радиоизлучение, наблюдаемое в NGC 612. Одна из возможностей предполагает, что эти излучения возникли в результате прошлого взаимодействия с сопутствующей спиральной галактикой. Другая гипотеза исследует яркую и доминирующую выпуклость галактики, напоминающую выпуклости, обнаруженные в эллиптических радиогалактиках.

Космический телескоп «Хаббл», созданный в результате сотрудничества НАСА и ЕКА, сыграл решающую роль в наблюдении и развитии нашего понимания Вселенной. Его запуск в 1990 году на борту космического корабля "Дискавери" оснастил его видимыми и инфракрасными возможностями, что позволило добиться беспрецедентной ясности и точности при изучении небесных объектов.

источники:

– Космический телескоп Хаббл

- НАСА

– ЕКА