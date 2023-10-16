Исследование очага звездообразования: G35.2-0.7N

Космический телескоп Хаббл сделал потрясающий вид на мерцающую область звездообразования, известную как G35.2-0.7N. Этот регион, расположенный примерно в 7,200 световых годах от нас в созвездии Орла, является центром звездообразования большой массы. Звезды, формирующиеся в этой области, настолько массивны, что в конечном итоге вспыхнут как мощные сверхновые.

Яркое свечение в этой области вызвано протозвездной струей, которая представляет собой массивный сфокусированный луч материи, выброшенный молодой звездой, окруженной газом и пылью. Эти протозвездные струи играют решающую роль в процессе формирования звезд.

Однако богатые пылевые облака в этом регионе закрывают вид на сами звезды. Звезду, ответственную за выброс, а также струю материала, который она излучает, можно наблюдать недалеко от центра изображения, полученного широкоугольной камерой 3 Хаббла (WFC3). Оранжевая полоса на изображении представляет собой полость в пыли, созданную силой струи, движущейся к нам. Пыль по-прежнему закрывает часть света, излучаемого протозвездой, в результате чего наблюдается наблюдаемый красноватый оттенок.

WFC3 космического телескопа Хаббл, установленный астронавтами во время миссии обслуживания Хаббла 4 в 2009 году, имеет возможность наблюдать Вселенную в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектра. Эта возможность позволяет ученым изучать широкий спектр небесных объектов и явлений, от далеких галактик до объектов в нашей Солнечной системе, включая экзопланеты.

Великолепное разрешение и панхроматическое изображение WFC3 позволяют астрономам глубже погружаться в прошлое, изучая звезды и галактики в более далеком прошлом, чем когда-либо прежде. Этот взгляд на сердце G35.2-0.7N дает ценную информацию об увлекательном процессе формирования звезд большой массы.

источники:

– Исходная статья

– Аккаунт Хаббла в Твиттере – @NASAHubble