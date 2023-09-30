Новое изображение Хаббла показывает осенние цвета в космосе

Потрясающее новое изображение, полученное космическим телескопом «Хаббл», демонстрирует туманность ярких осенних оттенков, как раз к сезону смены листьев в северном полушарии. На снимке запечатлена часть туманности Вестерхаут 5, также известной как туманность Душа, расположенной на расстоянии 7,000 световых лет от нас.

Туманность Вестерхаут 5 является эмиссионной туманностью, то есть ее захватывающие цвета и замысловатые формы образованы газом, ионизированным излучением, испускаемым горячими яркими звездами. Эта туманность демонстрирует процесс звездообразования, когда массивные звезды испускают радиацию и порывы звездного ветра, очищая близлежащий материал и создавая полости внутри туманности.

В полостях между этими очищенными областями газ сталкивается, что приводит к образованию более плотных областей, где могут рождаться новые звезды. Изображение Хаббла также подчеркивает наличие свободно плавающей испаряющейся газовой капли (frEGG). Эта темная область в форме головастика, расположенная в верхнем левом углу изображения, более плотная и более устойчивая к ионизирующему излучению.

frEGG действует как своего рода «яйцо», из которого потенциально могут возникнуть новые звезды. Эти карманы газа, известные как EGG, могут в конечном итоге стать инкубаторами протозвезд, поскольку они становятся более горячими и плотность их окружения увеличивается. Яйца на этом изображении относятся к свободно плавающему типу, то есть они не прикреплены к какой-либо конкретной структуре, но их все равно можно узнать по их характерной форме.

Это завораживающее изображение представляет собой захватывающий вид осенних красок в космосе, демонстрируя красоту и разнообразие небесных образований. Космический телескоп Хаббл продолжает показывать потрясающие изображения, которые углубляют наше понимание космоса и вызывают удивление и трепет.

Источник: Космический телескоп «Хаббл» НАСА/ЕКА.

Определения:

– Туманность: огромное облако газа и пыли в космическом пространстве, видимое либо как светящееся пятно, либо как темный силуэт на фоне другого светящегося вещества.

– Эмиссионная туманность: туманность, которая светится определенными длинами волн света из-за присутствия ионизированного газа.

– Ионизация: процесс, при котором атомы или молекулы приобретают или теряют электроны, в результате чего образуется заряженная частица.

– Звездные ветры: потоки частиц, в первую очередь протонов и электронов, выбрасываемые из верхних слоев атмосферы звезды.

– Протозвезда: развивающаяся звезда, которая еще недостаточно горячая, чтобы начать ядерный синтез в своем ядре.

Источник: НАСА, ЕКА/Телескоп Хаббл, Архив изображений ЕКА/Хаббл, Р. Сахаи.