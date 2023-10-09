Необычное звездообразование в NGC 1087: новые данные космического телескопа Хаббл

Космический телескоп Хаббла позволил по-новому взглянуть на процесс звездообразования, происходящий в пекулярной галактике NGC 1087. В отличие от обычных спиральных галактик, NGC 1087 обладает яркой и молодой полосообразной структурой в центре, в отличие от типичной полосы старения, обнаруженной в галактике Хаббл. большинство спиральных галактик с перемычкой. Последнее изображение NGC 1087, полученное телескопом Хаббл, демонстрирует сложную структуру галактики, в первую очередь обусловленную ее темными полосами пыли и карманами холодного газообразного водорода. Эти темно-красные пятна перемежаются ярким розовым светом недавно образовавшихся звезд.

Астрономы особенно заинтересованы в понимании влияния молодых звезд на окружающие их холодные газовые облака. Новое изображение вместе с соответствующими необработанными данными поможет распознать воздействие мощного излучения и звездных ветров от этих молодых звезд на окружающие газовые облака. Кроме того, исследователи надеются, что такие наблюдения также помогут раскрыть некоторые другие загадочные характеристики NGC 1087, такие как странно короткая длина ее перемычки и маленькое ядро, несмотря на то, что она охватывает огромное расстояние в 87,000 XNUMX световых лет.

Чтобы запечатлеть особенности NGC 1087, космический телескоп Хаббл наблюдал за галактикой, используя свет различных длин волн, в том числе видимый человеческим глазом, а также инфракрасный и ультрафиолетовый свет. Сопоставляя определенные длины волн инфракрасного и ультрафиолетового света с цветами видимого спектра, процессоры изображений в Научном институте космического телескопа смогли создать визуально понятное изображение NGC 1087. Этот сложный процесс представляет собой сочетание художественных и научных методов.

Особенности NGC 1087 делают ее интересным объектом для изучения. Углубляясь в динамику уникального звездообразования и понимая взаимодействие между молодыми звездами и облаками холодного газа, астрономы рассчитывают получить более глубокое понимание более широкой области формирования и эволюции галактик.

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– Название: Космический телескоп «Хаббл» пролил новый свет на звездообразование в необычной маленькой галактике.

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