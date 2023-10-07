Таинственные светящиеся быстрые синие оптические переходные процессы

Кратковременные события в космосе, такие как взрывы и столкновения звезд, являются захватывающими, но редкими явлениями. Среди них — светящиеся быстрые синие оптические переходные процессы (LFBOT), которые ярко светятся синим светом и тускнеют всего за несколько дней. Астрономы лишь недавно начали изучать эти события, и их происхождение и характеристики остаются во многом загадочными.

В ходе недавнего открытия исследователи с помощью космического телескопа «Хаббл» наблюдали LFBOT в неожиданном месте — между двумя галактиками. Международная группа астрономов из различных учреждений под руководством астрофизика Эшли Краймс исследовала явление, известное как «Зяблик». Команда опубликовала свои выводы в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества».

Чтобы лучше понять Зяблик, астрономы использовали несколько телескопов на разных длинах волн, включая рентгеновские лучи и радиоволны. Спектроскопические измерения телескопа Gemini South в Чили показали, что температура Зяблика составляла примерно 19,980 36,000 ° C (XNUMX XNUMX ° F), и позволили астрономам рассчитать его светимость. Рентгеновская обсерватория «Чандра» и Очень Большая Массивная решётка ННФ также предоставили ценные данные.

Интересно, что Зяблик находился на значительном расстоянии от соседних галактик, что поднимает вопросы о движущих силах этих массивных взрывов. Предыдущие LFBOT обычно обнаруживались в спиральных рукавах галактик, где происходит рождение звезд. Необычное расположение The Finch бросает вызов существующим теориям о природе LFBOT.

Исследователи рассматривают несколько возможностей объяснения LFBOT, включая столкновения между нейтронными звездами, наличие магнетаров (сильно намагниченных нейтронных звезд) и взаимодействие с черными дырами промежуточной массы. Ожидается, что завершение строительства космического телескопа Джеймса Уэбба в 2024 году будет способствовать дальнейшим исследованиям LFBOT.

Изучение LFBOT все еще находится на ранних стадиях, и необходимы дополнительные открытия, чтобы полностью охарактеризовать эту совокупность переходных событий. Широкомасштабные исследования, такие как будущая обсерватория Веры К. Рубин, будут играть решающую роль в обнаружении и изучении этих редких явлений.

источники:

- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества (журнал)

– Европейское космическое агентство

– Институт математики, астрофизики и физики элементарных частиц (IMAPP), Университет Радбауд

– 3SRON Нидерландский институт космических исследований

– Центр Космического Рассвета (РАСТЬ)

– Институт Нильса Бора

– Институт гравитационно-волновой астрономии

– Южноафриканская астрономическая обсерватория