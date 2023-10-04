Хаббл сделал потрясающее изображение NGC 612: редкой радиогалактики

Краткое описание: Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал захватывающее изображение линзовидной галактики NGC 612. В отличие от спиральных галактик, линзовидные галактики не имеют характерных рукавов, но имеют центральный балдж и диск. NGC 612, расположенная в созвездии Скульптора, представляет собой активную сейфертовскую галактику с центром, который кажется более чем в 100 раз ярче, чем ее звезды. Эта галактика излучает значительное количество инфракрасного излучения, несмотря на то, что в видимом свете выглядит нормально. Это также чрезвычайно редкая неэллиптическая радиогалактика, связанная с радиоисточником PKS 0131-36. Астрономы надеются, что, изучая NGC 612, они смогут узнать больше о причинах излучения радиоволн в галактиках.

Потрясающее изображение, полученное Хабблом, демонстрирует уникальные особенности NGC 612. Галактический диск, видимый в оранжевом и темно-красном цветах, состоит из пыли и холодного газообразного водорода. Этот диск содержит большую часть вещества галактики. NGC 612 известна своим молодым звездным населением, возраст которого варьируется от 40 до 100 миллионов лет. Галактика находится примерно в 400 миллионах световых лет от Земли и находится в нашем южном полушарии.

Классификация NGC 612 как сейфертовская галактика делает ее объектом интереса для астрономов. Несмотря на кажущееся спокойное движение вблизи центра, сейфертовская галактика II типа, такая как NGC 612, излучает большое количество инфракрасного излучения. Точная причина этого явления до сих пор остается предметом изучения. Однако яркая и доминирующая выпуклость NGC 612, похожая на те, что обнаружены в эллиптических радиогалактиках, поднимает вопросы о ее связи с радиоизлучением.

Эта конкретная линзовидная галактика также выделяется благодаря своей связи с неэллиптическим радиоисточником PKS 0131-36. Было обнаружено только пять радиоизлучающих линзовидных галактик, что делает эту ассоциацию редкой. Ученые предложили теории, предполагающие, что за необычное радиоизлучение может быть ответственно взаимодействие со спиральной галактикой-компаньоном или доминирующим балджем галактики.

Астроном Джон Гершель впервые обнаружил NGC 612 в 1837 году. Эта замечательная галактика, масса которой примерно в 1.1 триллиона раз превышает массу нашего Солнца, продолжает интриговать ученых, стремящихся разгадать тайны излучения радиоволн в космических объектах.

источник:

– Хаббл зафиксировал редкую радиогалактику NGC 612, получено 4 октября 2023 года с сайта [phys.org](https://phys.org/news/2023-10-hubble-rare-radio-galaxy-ngc.html).