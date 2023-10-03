Красивая спиральная галактика NGC 4654: потрясающий взгляд на космические явления

Космический телескоп «Хаббл» продолжает свою миссию по исследованию просторов Вселенной и радует нас невероятными изображениями. В рамках этой постоянной работы «Хаббл» каждый день до 7 октября делится новым изображением галактики. Последним потрясающим открытием стала NGC 4654, промежуточная спиральная галактика, расположенная в созвездии Девы.

NGC 4654 — интригующая галактика, расположенная примерно в 55 миллионах световых лет от Земли. Он выделяется своим сияющим центром и кружащимися звездными рукавами. Что делает эту галактику такой уникальной, так это ее классификация как «промежуточная» спиральная галактика, сочетающая в себе характеристики как спиралей без перемычки, так и спиралей с перемычкой.

Расположенная к северу от небесного экватора, NGC 4654 видна как из северного, так и из большей части южного полушария. Многие галактики в скоплении Девы, включая NGC 4654, демонстрируют асимметричное распределение звезд и нейтрального газообразного водорода. Ученые связывают эту асимметрию с процессом, называемым «снятие давления плунжера».

Снятие линейного давления происходит, когда такая галактика, как NGC 4654, движется через перегретую плазму, известную как «внутрикластерная среда», состоящую в основном из водорода. Гравитационное притяжение скопления галактик в Деве оказывает давление на NGC 4654, лишая ее газа. Этот процесс формирует длинный тонкий хвост газообразного водорода на юго-восточной стороне галактики, напоминающий воздействие ветра на байкера.

Интересно, что, несмотря на разрушение под давлением, NGC 4654 сохраняет скорость звездообразования на уровне других галактик ее размера. Это необычное явление связывают с взаимодействием галактики-компаньона NGC 4639 около 500 миллионов лет назад. Гравитационное притяжение NGC 4639 лишило NGC 4654 газа по ее краям, что привело к асимметричному распределению звезд и ограничению звездообразования в этой области.

Изучение галактик, подобных NGC 4654, дает ученым ценную информацию о взаимосвязи между молодыми звездами и холодным газом, из которого они формируются. Изображение, полученное космическим телескопом «Хаббл» НАСА с использованием видимого, ультрафиолетового и инфракрасного света, дает захватывающий взгляд на эти космические явления.

источники:

– Космический телескоп Хаббл

- НАСА