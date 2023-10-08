Космический телескоп Хаббл недавно наблюдал редкое и загадочное событие во Вселенной. Светящийся быстрый синий оптический переходный процесс (LFBOT), известный как Зяблик, появился в месте, которое превзошло все ожидания – оно произошло за пределами галактики. Это открытие оставило астрономов в недоумении, поскольку ранее считалось, что эти события происходят внутри галактик, где формируются звезды.

Зяблик был отслежен телескопом Хаббл, что позволило обнаружить точку его происхождения между двумя галактиками. Она находилась на расстоянии примерно 50,000 15,000 световых лет от более крупной спиральной галактики и примерно в XNUMX XNUMX световых лет от меньшей галактики. Тот факт, что это произошло вдали от какой-либо области звездообразования, только усугубил тайну этих событий.

Светящиеся быстрые синие оптические переходные процессы представляют собой чрезвычайно яркие вспышки света, которые быстро развиваются, достигают максимальной яркости и исчезают всего за несколько дней. С момента их открытия в 2018 году их наблюдали всего несколько раз, и все предыдущие явления происходили внутри галактик, где рождаются звезды.

Используя наземные обсерватории, такие как обсерватория Юг Джемини, астрономы смогли определить, что температура Зяблика составляла примерно 20,000 36,000 градусов по Цельсию (XNUMX XNUMX градусов по Фаренгейту), что подчеркивает его интенсивное выделение энергии.

Необычная природа Зяблика заставила ученых пересмотреть свое понимание LFBOT. Ранее считалось, что LFBOT были вызваны редким типом сверхновых, связанным с очень большими и короткоживущими звездами, обнаруженными вблизи звездных питомников. Однако The Finch оспаривает это мнение, предполагая, что истинная причина появления LFBOT может быть совершенно иной.

Предположения о причине LFBOT включают разрушение звезд черными дырами или взрывы быстродвижущихся звезд при прохождении между галактиками. Однако из-за редкости этих событий на данном этапе исследований сложно сделать однозначные выводы.

Обнаружение Зяблика породило больше вопросов, чем ответов, что подчеркивает необходимость дальнейшего расследования. Эшли Краймс, ведущий исследователь исследования, заявила о необходимости дополнительной работы, чтобы определить истинное объяснение этих загадочных событий.

Источник: НАСА, ЕКА, NOIRLab Национального научного фонда, М. Гарлик, М. Замани.