Увлекательное исследование остатков сверхновых с помощью космического телескопа Хаббл

Ученые используют данные космического телескопа Хаббл для изучения изменений, которые происходят в остатках сверхновых с течением времени. Эти остатки являются результатом взрывной смерти массивных звезд, которая высвобождает огромное количество энергии и трансформирует окружающую среду. Когда ударная волна от взрыва сверхновой проходит через космос и сталкивается с пылью и газом, она может создавать сложные и красивые структуры, известные как остатки сверхновых.

Петля Лебедя — один из самых известных остатков, ее диаметр составляет около 120 световых лет. Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал снимки этого объекта в форме пузыря в 2020 году, предоставив исследователям ценные данные для их изучения.

Ведущий автор Рави Санкрит из Научного института космического телескопа объясняет, что изображения Хаббла обеспечивают беспрецедентную четкость при наблюдении края петли Лебедя. Они раскрывают информацию об изменениях плотности, с которыми сталкиваются ударные волны сверхновых по мере их распространения в пространстве, а также о турбулентности в областях за этими ударными волнами.

Сравнивая наблюдения Хаббла за 2020 и 2001 годы, ученые смогли подсчитать, что ударная волна движется с поразительной скоростью — более полумиллиона миль в час. Удивительно, но за это время шок ничуть не замедлился.

Форма Петли Лебедя выглядит как нить, потому что мы смотрим на нее сбоку, подобно тому, как выглядит морщинистый лист. «Витые ленты света», видимые на изображении, возникают в результате ударной волны, сталкивающейся с материалами различной плотности в межзвездной среде.

Межзвездная среда — это тонкая область пыли и газа, существующая между звездными системами. Когда ударная волна проходит через эту среду, она создает уникальную форму, наблюдаемую в Петле Лебедя. Исследователи были приятно удивлены сложной и деликатной структурой, раскрытой на изображениях Хаббла.

Результаты этого исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

источники:

- Астрофизический журнал

– НАСА, ЕКА, Рави Санкрит (STScI)