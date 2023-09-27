Космический телескоп Хаббл сделал потрясающее изображение сталкивающихся галактик

Космический телескоп «Хаббл» недавно сделал захватывающий снимок двух сталкивающихся галактик, расположенных на расстоянии 465 миллионов световых лет от Земли. На изображении виден тонкий «мост» газа, соединяющий пару галактик, известную как система Arp 107. «Хаббл», совместная миссия НАСА и Европейского космического агентства, использовала усовершенствованную камеру для исследований, чтобы запечатлеть этот завораживающий вид.

На изображении слева видна более крупная галактика, известная как сейфертовская галактика. Он представляет собой заметный спиральный рукав, наполненный ярким газом и пылью, окружающий его ядро. Сейфертовская галактика особенно примечательна тем, что позволяет астрономам наблюдать излучение не только ее активного галактического ядра, но и всей галактики. Это хорошо видно на изображении: отчетливые спиральные рукава, простирающиеся по всей галактике.

Активное галактическое ядро ​​сейфертовской галактики излучает мощное свечение, вызванное притоком вещества в сверхмассивную черную дыру в ее ядре. Светящийся спиральный рукав галактики полон молодых звезд, их формирование происходит за счет обильного материала, взятого из меньшей галактики-компаньона, видимой справа на изображении.

Меньшая галактика, хотя и имеет сияющее ядро, имеет относительно тусклые спиральные рукава из-за ее интеграции в большую галактику. Под сливающимся дуэтом изящно висит газовый мостик — поразительная особенность, запечатленная на новом изображении Хаббла.

Это изображение является частью более широкой программы, направленной на изучение каталога из 338 необычных и загадочных галактик, известного как Атлас странных галактик. Цель — предоставить публике захватывающие изображения этих объектов, раскрывающие красоту и тайны нашей Вселенной.

Источник: Arab Times Kuwait English Daily.