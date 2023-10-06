Новое изображение Хаббла показывает звездообразование в NGC 1087

Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал потрясающее изображение спиральной галактики NGC 1087, расположенной на расстоянии 80 миллионов световых лет в созвездии Кита. Эта спиральная галактика с перемычкой имеет пылевые спиральные рукава и относительно небольшое ядро. Пылевые полосы галактики помогают определить ее спиральную структуру, а звездная полоса в центре короче, чем у других галактик с перемычкой.

Что делает NGC 1087 особенно интересной для ученых, так это признаки нового звездообразования. Обычно в галактике с перемычкой происходит всплеск звездообразования, за которым следует медленный распад, поскольку гравитация центра притягивает большие количества газа. Однако в NGC 1087 наблюдается продолжающееся звездообразование, что делает ее уникальным объектом изучения.

Открытие NGC 1087 можно приписать британскому астроному Уильяму Гершелю, который впервые наблюдал ее еще в 1785 году. Эта галактика расположена к югу от небесного экватора, что делает ее видимой с обоих полушарий. В 1995 году астрономы обнаружили сверхновую типа II внутри NGC 1087. Сверхновая этого типа возникает, когда массивная звезда сгорает все свое ядерное топливо и коллапсирует, что приводит к взрыву. Это единственная сверхновая, когда-либо зарегистрированная в NGC 1087.

Новое изображение Хаббла сочетает в себе ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный свет, чтобы раскрыть различные аспекты галактики. Темно-красные полосы представляют собой холодный молекулярный газ, который служит сырьем для образования звезд. Ярко-розовые области обозначают области активного формирования новых звезд, характеризующиеся ионизированным водородом, кислородом и серой. В более синих областях находятся горячие молодые звезды, образовавшиеся ранее при жизни NGC 1087.

Наблюдения Хаббла за NGC 1087 призваны пролить свет на связь между молодыми звездами и холодным газом. Ученых особенно интересует понимание того, что происходит с газообразными областями после того, как внутри них образовались звезды.

Это замечательное изображение демонстрирует красоту и сложность NGC 1087, а также дает ценную информацию о процессах звездообразования в галактиках.

источники:

- НАСА

– Статья на сайте Phys.org под названием «Хаббл захватывает звездную галактику в созвездии Кита» (Цитата: Хаббл захватывает звездную галактику в созвездии Кита (2023 г., 5 октября), получено 5 октября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-10-hubble-) захваты-starry-cetus-constellation.html)