NGC 1087: спиральная галактика с мерцающей перемычкой

NGC 1087, красивая спиральная галактика с перемычкой, расположенная в созвездии Кита, привлекла внимание ученых. Эта галактика, расположенная на расстоянии 80 миллионов световых лет, имеет диаметр 87,000 XNUMX световых лет. Он имеет относительно небольшое ядро ​​в центре, а его спиральная структура определяется выступающими пылевыми полосами, которые можно наблюдать как темно-красные образования.

Самым ярким аспектом NGC 1087 является ее звездная полоса — ярко-белая вытянутая структура, расположенная в ядре галактики. В отличие от других галактик с перемычкой, звездная полоса NGC 1087 сравнительно короче. В типичных галактиках с перемычкой гравитационные силы, исходящие из центральной области, притягивают большое количество газа, что приводит к взрывному звездообразованию с последующим постепенным угасанием. Однако NGC 1087 отклоняется от этой схемы, поскольку демонстрирует признаки продолжающегося звездообразования. Эта уникальная особенность пробудила любопытство астрономов.

На протяжении всей истории учёных интересовали тайны космоса. Одним из таких людей является британский астроном Уильям Гершель, сделавший революционные открытия в 18 веке. Новаторские наблюдения Гершеля за звездами и галактиками заложили основу для нашего современного понимания Вселенной.

NGC 1087 продолжает разгадывать тайны звездообразования в своих пыльных спиральных рукавах. Хотя этот далекий небесный объект расположен далеко от нашей галактики Млечный Путь, он служит свидетельством красоты и сложности космоса.

источники:

- НАСА

- Британская энциклопедия.