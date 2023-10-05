Телескоп Хаббл сделал поразительное изображение NGC 6951: промежуточной спиральной галактики

Новое потрясающее изображение, полученное космическим телескопом Хаббла НАСА, демонстрирует красоту NGC 6951, промежуточной спиральной галактики, расположенной на расстоянии 78 миллионов световых лет в созвездии Цефея. На изображении видны ярко-синие спиральные рукава, кружащиеся вокруг белого центра галактики.

NGC 6951 очаровала астрономов своей уникальной звездной историей. Около 800 миллионов лет назад галактика пережила период интенсивного звездообразования. После затишья в 300 миллионов лет рождение звезд возобновилось снова. Средний возраст звездных скоплений в NGC 6951 оценивается от 200 до 300 миллионов лет, но возраст некоторых скоплений составляет один миллиард лет. Эти звездные скопления выглядят как ярко-синие точки среди турбулентных областей газа, изображенных темно-красным цветом.

NGC 6951 классифицируется как сейфертовская галактика типа II, характеризующаяся излучением большого количества инфракрасного излучения и наличием медленно движущегося газообразного вещества вблизи ее центра. Некоторые ученые также классифицируют ее как галактику с областью ядерных эмиссионных линий с низкой ионизацией (LINER), которая излучает слабо ионизированные или нейтральные атомы. NGC 75,000, охватывающая около 6951 XNUMX световых лет, видна из северного полушария из-за ее близости к северному полюсу мира.

В центре NGC 6951 находится сверхмассивная черная дыра, окруженная кольцом звезд, газа и пыли, охватывающим около 3,700 световых лет. Эта структура, известная как «околоядерное кольцо», формирует звезды примерно от 1 до 1.5 миллиардов лет. Ученые подозревают, что межзвездный газ течет через плотную перемычку галактики, чтобы достичь околоядерного кольца, обеспечивая топливо для продолжающегося звездообразования. Примерно 40% массы кольца составляют относительно новые звезды возрастом менее 100 миллионов лет. Спиральные полосы пыли соединяют центр галактики с ее внешними областями, обеспечивая дополнительный материал для будущего звездообразования.

NGC 6951 стала свидетелем нескольких взрывных событий в виде сверхновых. За последние 25 лет астрономы зарегистрировали в галактике до шести сверхновых. Эти звездные взрывы дают ценную информацию о звездах-прародителях, включая их возраст, светимость и положение.

Изображение NGC 6951 было создано с использованием данных, собранных широкоугольной камерой Хаббла 3 и усовершенствованной камерой для обзоров как в видимом, так и в инфракрасном свете.

источники:

НАСА – https://www.nasa.gov/

Phys.org – https://phys.org/