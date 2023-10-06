Захватывающее изображение NGC 6951, полученное космическим телескопом Хаббла

Космический телескоп НАСА «Хаббл» предоставил нам потрясающее изображение NGC 6951, галактики, расположенной в созвездии Цефея. Эта галактика известна своей богатой историей звездообразования, различными классификациями и многочисленными событиями сверхновых, что делает ее ценным источником информации для астрономов.

На изображении видны спиральные рукава ярких синих оттенков, кружащиеся вокруг ярко-белого центра галактики. NGC 6951 — промежуточная спиральная галактика, расположенная на расстоянии 78 миллионов световых лет в созвездии Цефея.

Эта удивительная галактика, впервые открытая французским астрономом Жеромом Коджиа и американским астрономом Льюисом Свифтом в конце 19 века, заинтриговала ученых своей звездной эволюцией. Около 800 миллионов лет назад NGC 6951 пережила период пикового звездообразования, за которым последовал период относительного покоя, продолжавшийся примерно 300 миллионов лет. Однако затем он возобновил генерацию новых звезд. Средний возраст звездных скоплений в NGC 6951 колеблется от 200 до 300 миллионов лет, при этом возраст некоторых скоплений оценивается в один миллиард лет. Турбулентные области газа, изображенные темно-красным цветом, окутывают ярко-синие точки, обозначающие звездные скопления.

Астрономы классифицируют NGC 6951 как сейфертовскую галактику типа II, характеризующуюся излучением значительного количества инфракрасного излучения и наличием медленно движущегося газообразного вещества вблизи ее центра. Однако некоторые исследователи также относят ее к галактике с областью ядерных эмиссионных линий с низкой ионизацией (LINER). Галактики LINER подобны сейфертовским галактикам типа II, но имеют более холодное ядро, испускающее слабо ионизированные или нейтральные атомы, такие как кислород, азот и сера. NGC 6951 занимает площадь около 75,000 XNUMX световых лет и из-за близости к северному полюсу мира видна из северного полушария.

В центре NGC 6951 находится сверхмассивная черная дыра, окруженная кольцом звезд, газа и пыли, охватывающим около 3,700 световых лет. Это околоядерное кольцо возрастом от 1 до 1.5 миллиардов лет активно порождало звезды на протяжении большей части своего существования. Ученые предполагают, что межзвездный газ течет через плотную звездную перемычку галактики к околоядерному кольцу, служа топливом для будущего звездообразования. Примерно 40% массы кольца приходится на относительно молодые звезды возрастом менее 100 миллионов лет. Пылевые полосы в виде спиральных узоров, представленных темно-оранжевыми областями, соединяют центр галактики с ее внешними областями, внося дополнительный материал для потенциального звездообразования.

NGC 6951 стала свидетелем нескольких впечатляющих звездных взрывов, известных как сверхновые, при этом астрономы задокументировали до шести случаев появления сверхновых в этой галактике за последние 25 лет. Ученые продолжают изучать NGC 6951, чтобы глубже понять окружающую среду, которая приводит к возникновению сверхновых. Анализ выбросов этих взрывных событий дает ценную информацию о звездах-прародителях, включая их возраст, светимость и положение в галактике.

Изображение NGC 6951 было получено с использованием данных широкоугольной камеры Хаббла 3 (WFC3) и усовершенствованной камеры для обзоров (ACS) с использованием видимого и инфракрасного света.

источники:

– Космический телескоп НАСА Хаббл

- НАСА